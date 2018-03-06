21:00 06 марта 2018 0

Путин приехал на Урал ради рабочих и реформы образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 6 марта, начало отсчета 100 дней до чемпионата мира по футболу — 2018. Для вас — подборка главных новостей за день:

В Сирии разбился российский транспортник Минобороны. Самолет Ан-26 не долетел до посадочной полосы всего 500 метров, спецслужбы уже нашли черный ящик.

Владимир Путин приехал на Урал. На встрече в цехе Уралвагонзавода президент пообещал Нижнему Тагилу новый манеж и признался рабочей из Челябинска, что «обалдел» от чистоты на местном заводе.

Павел Грудинин пошел по стопам арабских шейхов. У кандидата в президенты от КПРФ нашли вторую жену с детьми. Это ударит по репутации коммуниста, как и его золотые слитки в Швейцарии.

Уральцы массово жалуются на новые купюры в 2000 рублей. Банкоматы их не принимают, банки выдают зарплату новыми деньгами, а за кредит платить нечем.

Полиция Екатеринбурга поймала кассиршу, укравшую в «СКБ-банке» 11 млн рублей. Ее сдала стражам порядка собственная семья. Сбегая с деньгами, женщина написала в соцсетях — «Года бегут. А дурь на месте!».

РПЦ решило бороться с ИНН, пластиковыми картами и штрих-кодами. Возглавил «крестовый поход» отец Сергей Романов — духовный наставник Натальи Поклонской и Павла Дацюка. На видео — кресты, молитва и изгнание демона «Айфона».