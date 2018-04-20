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20 апреля 2018
17:15  20 апреля 2018 0

Уральская жена Игоря Николаева пожаловалась на слишком большую грудь. «Это беда!» ФОТО

Подписчики предложили певице открыть собственную линию одеждыФото: «Инстаграм» Юлии Проскуряковой

Супруга Игоря Николаева, уроженка Екатеринбурга Юлия Проскурякова поделилась насущной проблемой со своими подписчиками. В instagram-аккаунте певица пожаловалась на бренды женской одежды, которые шьют блузки, футболки и рубашки «для моделей мальчикового типа». Свой пост Проскурякова назвала «Криком груди».

Артистка выложила три фотографии в нарядах, которые подчеркивают ее «выдающийся» бюст, пишет портал «Дни.ру». Проскурякова пожаловалась, что ее размеры в магазинах одежды «во всех местах сидят отлично, кроме груди»: «Они просто не сходятся» и спросила у дизайнеров, почему они не делают одежду для девушек «не модельных параметров». «Почему женщина с естественным размером груди должна жалеть, что она вообще у нее есть? Создайте, пожалуйста, линию одежды для женщин с нормальным „взбитым“ телосложением, нас ведь много таких. Мы тоже хотим красиво одеваться», — завершила свой пост певица.

На жалобу Проскуряковой немедленно откликнулись многочисленные подписчики. Ряд пользователей оказались солидарны с супругой Николаева: «У меня та же проблема. Очень люблю рубашки. Но из-за большой груди всегда пуговицы расстегиваются», «Такая же проблема», «Согласна. Рубашки при „троечке“ — это проблема». Другие предложили Проскуряковой открыть собственный бренд: «Юлия, запустите сами свою линию одежды. Вы — творческая личность, точно справитесь. Например, рубашек. Для девушек разных комплекций», «Юля, вас спасет индивидуальный пошив, так было всегда», «Юля, возьмите рубашку мужа и носите с удовольствием!».

Павел Маркуш
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