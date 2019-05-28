Исаев из «Уральских пельменей» ищет звездных двойников. «Кто больше подходит?» ФОТО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 22:34
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Сергей Исаев, интервью. Екатеринбург, исаев сергей
Сергей Исаев путешествует по НидерландамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Артист шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев ищет своих двойников в нидерландском музее мадам Тюссо. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

«Мимо шли и зашли. Как считаете, кто мне больше подходит?» — спросил Исаев у своих поклонников, опубликовав несколько фотографий с восковыми фигурами Майкла Джексона, Джонни Деппа, Ганнибала Лектера, Джорджа Клуни, Чарли Чаплина, Мэрилин Монро и других мировых знаменитостей.

Ранее Сергей Исаев анонсировал возвращение «Уральских пельменей» в КВН. Юмористы выступят на «встрече выпускников» Клуба веселых и находчивых. На сцене выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 3 сентября с екатеринбуржцами встретятся команды «Город Пятигорск» из одноименного города и «Сборная Камызякского края» из Астраханской области. Ведущим игры станет Александр Масляков.

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