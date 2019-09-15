Причиной гибели людей под Челябинском стал не взрыв, а сгнивший картофель

Трое человек скончались на месте, четвертый — в больнице Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Причиной гибели четырех человек в поселке Магнитка под Челябинском стал не взрыв, а, вероятно, отравление парами от гниющего картофеля. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МВД.

«По предварительным данным, причиной гибели стали пары газа, отравились ими. Газ — от гниющего картофеля», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства. Источник агентства сказал, что слухи о взрыве снаряда в подвале дома не соответствуют действительности.

По данным челябинского МЧС, сообщение об обнаружении в погребе частного дома тел трех человек поступило вечером 14 сентября. Прибывшие на место спасатели нашли еще одного человека, который подавал признаки жизни. Мужчина был госпитализирован, но позже скончался. Среди погибших, по предварительным данным, есть подросток 2003 года рождения.