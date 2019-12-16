Стало известно, в каких регионах России больше всего тратят на еду

Больше всего в России тратят в Ингушетии и Дагестане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше всего денег на еду в России тратят в Ингушетии, меньше всего — в Татарстане. К такому выводу пришли исследователи РИА «Новости».

Как отмечают авторы исследования, в России только два региона тратят больше половины своих расходов на продукты питания. Больше всего на еду тратят жители Ингушетии (57,9%) и Дагестана (53,8%). В свою очередь, меньше всего денег на продовольствие уходит у жителей Татарстана (21,8%), Ханты-Мансийского автономного округа (23,1%) и Москвы (24,5%)

«В большой степени доля затрат на продукты питания в разрезе регионов зависит от благосостояния жителей, но немаловажное значение имеют также уровень цен на продукты, исторически сложившиеся традиции быта в том или ином субъекте РФ», — отмечает издание.

Исследователи также сравнили расходы на еду в разных странах Европы. Среди 40 государства Россия оказалась на 31 месте с затратами на продукты 30,2%. Меньше всего от своей зарплаты на продукты тратят жители Люксембурга (8,4%), Великобритании и Нидерландов (по 10,6%). В свою очередь, больше всего денег на продовольствие уходит тратят на Украине (50,0%), в Казахстане (47,6%) и Молдавии (43,8%).

Также издание сравнило расходы россиян и других европейских государств в рамках трат на вредные привычки и досуг. Так, РФ оказалась на 15 месте в плане расходов на алкоголь и табак. Больше всех тратит — Румыния. Что касается затрат на развлечения, то здесь россияне заняли 17 место. Лидером по расходам в этой категории оказались шведы.