Водителей предупредили о пробках на трассе Пермь-Екатеринбург

«Уралауправтодор» предупреждает автомобилистов, что на этой неделе будет ограничено движение на федеральной трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург. Пробки будут вызваны капитальным ремонтом путепровода.
«На участке автодороги Пермь-Екатеринбург с 282 по 340 км в связи с капитальным ремонтом будет ограничен проезд. Реверсивное движение будет организовано ч 11 до 14 августа (будет закрыта полоса для проезда автотранспорта в направлении Перми), затем с 17 до 21 августа (будет закрыта полоса для движения в сторону Екатеринбурга). Машины будут пропускать в одностороннем порядке», — сообщили URA.RU в «Уралауправтодор».
Также в ведомстве уточнили, что до 17 августа в сторону Екатеринбурга движение будет возможно лишь по одной полосе на участке с 331 по 232 км трассы.
Ранее URA.RU писало, что 4 августа из-за ремонта трассы Р-242 в районе города Суксуна (Пермский край) было парализовано движение. Автомобилисты были вынуждены стоять в пробке порядка пяти часов.
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