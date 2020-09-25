На ключевом свердловском предприятии «РУСАЛа» меняют руководство

Бывший руководитель предприятия вышел на пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управляющим директором Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в структуру компании РУСАЛ) назначен Леонид Буртолик. Бывший руководитель предприятия — Виктор Неустроев — вышел на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«СУБР является надежным поставщиком боксита для глиноземных производств компании. За последние годы на предприятии под руководством Виктора Неустроева реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, направленных на существенное улучшение условий труда шахтеров, повышение безопасности горных работ, высокими темпами идет обновление парка подземной самоходной техники», — отметил директор по глиноземному бизнесу «РУСАЛа» Яков Ицков.

Леонид Буртолик ранее занимал должность заместителя управляющего директора рудника. По данным пресс-службы, в новой должности он будет отвечать за внедрение современных технологий, снижение себестоимости добычи бокситов и дальнейшее развитие бизнес-системы РУСАЛа, а также участие в развитии региона присутствия.

Буртолик является выпускником Московского горного института. До прихода на СУБР работал на руководящих постах на Серовском металлургическом заводе, в ГМК группы компаний «Норникель», в компании «Союз-Металлоресурс», был исполнительным директором Ковдорского ГОКа (Мурманская область), гендиректором Жирекенского ГОКа (Забайкальский край) и Сорского ГОКа (Хакасия).

РУСАЛ один из крупнейших в мире производителей алюминия. В 2019 году на долю компании приходилось около 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на пяти континентах. На свердловском предприятии холдинга — Североуральском бокситовом руднике — работает 3700 человек.