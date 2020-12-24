Екатеринбуржцы продали тюменцам аппараты ИВЛ с накруткой в 100%

ИВЛ для тюменцев закупили почти в два раза дороже, чем они стоят у производителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Компании из Екатеринбурга подозревают в картельном сговоре и завышении цен на аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) для тюменского департамента здравоохранения. Об этом говорится в материалах проверки регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

«Возбудить дело по рассмотрению нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО „Э.“, ООО „Р.“ и ООО „А.“, выразившегося в заключении запрещенного соглашения, которое привело или могло привести к установлению экономически необоснованной высокой цены на аппараты ИВЛ для нужд департамента здравоохранения Тюменской области», — говорится в материале УФАС. Поводом для проверки стало приобретение тюменским депздравом 95 аппаратов ИВЛ на сумму в почти 41 млн рублей. Купить нужно было быстро: депздрав просто запросил стоимость оборудования по телефону, не разослав в компании коммерческие предложения. За это ранее департамент подвергся прокурорской проверке. URA.RU направило в надзорное ведомство запрос об ее итогах.

Тюменским УФАС было установлено, что три компании, заявившиеся на поставку, были аффилированы между собой. Победитель, продавший аппараты ИВЛ за 430 тысяч рублей за штуку, купил их у другого участника конкурса. Тот, в свою очередь, приобрел аппараты у производителя, причем всего за 225 тысяч рублей за единицу.

Давая объяснения УФАС, компании не единожды были пойманы на обмане. Рассмотрение дела длится уже почти три месяца, а следующее заседание назначено на апрель 2021 года.

В настоящее время в Тюменской области коронавирусом болеют 1389 человек. К аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент.