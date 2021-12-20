Урбанист Илья Варламов раскритиковал итоги конкурса на разработку эскизного проекта стелы, которая должна появиться у аэропорта Кольцово (Екатеринбург). Таким мнением блогер поделился на своем YouTube-канале.
«Екатеринбург достоин такой классной инсталляции, но почему-то победила какая-то колхозная фигня. Там установят какое-то обручальное кольцо или петлю Нестерова. Просто колхоз провинциальный», — заявил Варламов.
Блогер также отметил работу бюро Yacheyka, проект которого представлял собой блоки, которые, если смотреть на них с с определенной точки, складывались в слово «Урал». «Мне кажется, это супер, классно, сильно, интересно. Это была бы просто потрясающая фишка города», — сказал он.
Как писало URA.RU, 17 ноября горадминистрация объявила, что победителем конкурса на разработку концепции стелы у Кольцово стало «Архитектурное бюро Асадова». За этот вариант проголосовали эксперты и горожане. Но позднее в соцсетях развернулась дискуссия — некоторые пользователи, в том числе те, кто были в жюри, заявили, что «Урал» — наиболее современная и подходящая конструкция. Глава города Алексей Орлов предложил разместить арт-объект «Урал», занявший второе место в кулуарных и публичных обсуждениях, на другой локации.
Урбанист Илья Варламов раскритиковал итоги конкурса на разработку эскизного проекта стелы, которая должна появиться у аэропорта Кольцово (Екатеринбург). Таким мнением блогер поделился на своем YouTube-канале. «Екатеринбург достоин такой классной инсталляции, но почему-то победила какая-то колхозная фигня. Там установят какое-то обручальное кольцо или петлю Нестерова. Просто колхоз провинциальный», — заявил Варламов. Блогер также отметил работу бюро Yacheyka, проект которого представлял собой блоки, которые, если смотреть на них с с определенной точки, складывались в слово «Урал». «Мне кажется, это супер, классно, сильно, интересно. Это была бы просто потрясающая фишка города», — сказал он. Как писало URA.RU, 17 ноября горадминистрация объявила, что победителем конкурса на разработку концепции стелы у Кольцово стало «Архитектурное бюро Асадова». За этот вариант проголосовали эксперты и горожане. Но позднее в соцсетях развернулась дискуссия — некоторые пользователи, в том числе те, кто были в жюри, заявили, что «Урал» — наиболее современная и подходящая конструкция. Глава города Алексей Орлов предложил разместить арт-объект «Урал», занявший второе место в кулуарных и публичных обсуждениях, на другой локации.