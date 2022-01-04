Уральский депутат пожаловался на отдых в Египте. «Никогда не надо сюда ездить!»

05 января 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский предприниматель разочаровался в отдыхе в Египте Фото: Алена Полозова © URA.RU Екатеринбургского предпринимателя и владельца «Сушкоф», «Дель Песто» и «Жизньмарт» разочаровал отдых в Египте. Иван Зайченко поделился своими впечатлениями об «отдыхе» в сториз Instagram. «Все началось с того, что я решил немного сэкономить. Дубаи на всех стоил бы миллиона 3,поэтому мы выбрали Египет. По прилету мне все нравилось. Но потом началось. <…> Всех, кто был на первом этаже, затопило. Вещи плавали по номеру. А еще не было света», — рассказал Зайченко в Instagram. Он добавил, что в бассейне из-за непогоды вода стала мутной. Кроме прочего, по его словам, еда в отеле была хуже, чем во времена, когда он питался в «советском садике». Также у бизнесмена в первый же день украли 600 долларов. Зайченко пояснил, что не успел убрать деньги из кошелька в сейф. В заключение Иван Зайченко решил дать совет: «Никогда не надо сюда ездить!!!» По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, россиянам дешевле всего уехать в Египет на новогодние каникулы. По ее словам, «с пакетом, с проживанием» цена составит около 30 тысяч на человека. Иван Зайченко рассказал о своем неудачном опыте путешествия в Египет Скрин из Instagram Ивана Зайченко Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Екатеринбургского предпринимателя и владельца «Сушкоф», «Дель Песто» и «Жизньмарт» разочаровал отдых в Египте. Иван Зайченко поделился своими впечатлениями об «отдыхе» в сториз Instagram. «Все началось с того, что я решил немного сэкономить. Дубаи на всех стоил бы миллиона 3,поэтому мы выбрали Египет. По прилету мне все нравилось. Но потом началось. <…> Всех, кто был на первом этаже, затопило. Вещи плавали по номеру. А еще не было света», — рассказал Зайченко в Instagram. Он добавил, что в бассейне из-за непогоды вода стала мутной. Кроме прочего, по его словам, еда в отеле была хуже, чем во времена, когда он питался в «советском садике». Также у бизнесмена в первый же день украли 600 долларов. Зайченко пояснил, что не успел убрать деньги из кошелька в сейф. В заключение Иван Зайченко решил дать совет: «Никогда не надо сюда ездить!!!» По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, россиянам дешевле всего уехать в Египет на новогодние каникулы. По ее словам, «с пакетом, с проживанием» цена составит около 30 тысяч на человека.