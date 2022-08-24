Фирма сына экс-генпрокурора РФ проиграла суд пермским бизнесменам

24 августа 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Компания Артема Чайки (слева) проиграла процесс на полмиллиона рублей фирме из Пермского края Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинская компания Артема Чайки, сына бывшего генпрокурора России Артема Чайки, проиграла судебный процесс предпринимателям из Пермского края. Это следует из базы судебных дел. «Рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ООО „Импортсервис“, г. Пермь к ООО „ПНК — Урал“, п. Бердяуш Саткинский район Челябинская область о взыскании 483 тыс. 942 рублей арбитражный суд решил: иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „ПНК — Урал“ 460 тыс. 898 рублей долга по оплате поставленной по универсальным передаточным актам продукции, 23 тысячи рублей пени. Всего 483 тыс. 942 рублей, а также 12 тыс. 679 рублей расходов по уплате госпошлины», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Ответ на письменный запрос, отправленный в компанию, на момент публикации новости не получен. Бывшая «Нерудная компания „Бердяуш“», преобразованная впоследствии в ООО «ПНК-Урал», является одним из крупнейших активов Чайки младшего. По данным СБИС, выручка фирмы по итогам 2021 года составила почти 3,4 млрд рублей. Стоимость самого бизнеса оценивается 100,6 млн рублей. В 2018 году эти показатели составляли, соответственно, 5 млрд рублей и 247 млн рублей. «ПНК-Урал» находится в управлении ООО «Управляющая компания ПНК» («Первая нерудная компания»), единоличным владельцем которого также является Артем Чайка. Под управлением «Первой нерудной компании» находится целый ряд фирм, связанных с переработкой щебня. Юрий Чайка отправлен в отставку с поста генпрокурора РФ 20 января. 22 января Чайка его назначили полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская компания Артема Чайки, сына бывшего генпрокурора России Артема Чайки, проиграла судебный процесс предпринимателям из Пермского края. Это следует из базы судебных дел. «Рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ООО „Импортсервис“, г. Пермь к ООО „ПНК — Урал“, п. Бердяуш Саткинский район Челябинская область о взыскании 483 тыс. 942 рублей арбитражный суд решил: иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „ПНК — Урал“ 460 тыс. 898 рублей долга по оплате поставленной по универсальным передаточным актам продукции, 23 тысячи рублей пени. Всего 483 тыс. 942 рублей, а также 12 тыс. 679 рублей расходов по уплате госпошлины», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Ответ на письменный запрос, отправленный в компанию, на момент публикации новости не получен. Бывшая «Нерудная компания „Бердяуш“», преобразованная впоследствии в ООО «ПНК-Урал», является одним из крупнейших активов Чайки младшего. По данным СБИС, выручка фирмы по итогам 2021 года составила почти 3,4 млрд рублей. Стоимость самого бизнеса оценивается 100,6 млн рублей. В 2018 году эти показатели составляли, соответственно, 5 млрд рублей и 247 млн рублей. «ПНК-Урал» находится в управлении ООО «Управляющая компания ПНК» («Первая нерудная компания»), единоличным владельцем которого также является Артем Чайка. Под управлением «Первой нерудной компании» находится целый ряд фирм, связанных с переработкой щебня. Юрий Чайка отправлен в отставку с поста генпрокурора РФ 20 января. 22 января Чайка его назначили полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.