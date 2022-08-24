Фирма сына экс-генпрокурора РФ проиграла суд пермским бизнесменам

Челябинская компания Артема Чайки, сына бывшего генпрокурора России Артема Чайки, проиграла судебный процесс предпринимателям из Пермского края. Это следует из базы судебных дел.
«Рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ООО „Импортсервис“, г. Пермь к ООО „ПНК — Урал“, п. Бердяуш Саткинский район Челябинская область о взыскании 483 тыс. 942 рублей арбитражный суд решил: иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „ПНК — Урал“ 460 тыс. 898 рублей долга по оплате поставленной по универсальным передаточным актам продукции, 23 тысячи рублей пени. Всего 483 тыс. 942 рублей, а также 12 тыс. 679 рублей расходов по уплате госпошлины», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Ответ на письменный запрос, отправленный в компанию, на момент публикации новости не получен.
Бывшая «Нерудная компания „Бердяуш“», преобразованная впоследствии в ООО «ПНК-Урал», является одним из крупнейших активов Чайки младшего. По данным СБИС, выручка фирмы по итогам 2021 года составила почти 3,4 млрд рублей. Стоимость самого бизнеса оценивается 100,6 млн рублей. В 2018 году эти показатели составляли, соответственно, 5 млрд рублей и 247 млн рублей. «ПНК-Урал» находится в управлении ООО «Управляющая компания ПНК» («Первая нерудная компания»), единоличным владельцем которого также является Артем Чайка. Под управлением «Первой нерудной компании» находится целый ряд фирм, связанных с переработкой щебня.
Юрий Чайка отправлен в отставку с поста генпрокурора РФ 20 января. 22 января Чайка его назначили полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Челябинская компания Артема Чайки, сына бывшего генпрокурора России Артема Чайки, проиграла судебный процесс предпринимателям из Пермского края. Это следует из базы судебных дел. «Рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ООО „Импортсервис“, г. Пермь к ООО „ПНК — Урал“, п. Бердяуш Саткинский район Челябинская область о взыскании 483 тыс. 942 рублей арбитражный суд решил: иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „ПНК — Урал“ 460 тыс. 898 рублей долга по оплате поставленной по универсальным передаточным актам продукции, 23 тысячи рублей пени. Всего 483 тыс. 942 рублей, а также 12 тыс. 679 рублей расходов по уплате госпошлины», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Ответ на письменный запрос, отправленный в компанию, на момент публикации новости не получен. Бывшая «Нерудная компания „Бердяуш“», преобразованная впоследствии в ООО «ПНК-Урал», является одним из крупнейших активов Чайки младшего. По данным СБИС, выручка фирмы по итогам 2021 года составила почти 3,4 млрд рублей. Стоимость самого бизнеса оценивается 100,6 млн рублей. В 2018 году эти показатели составляли, соответственно, 5 млрд рублей и 247 млн рублей. «ПНК-Урал» находится в управлении ООО «Управляющая компания ПНК» («Первая нерудная компания»), единоличным владельцем которого также является Артем Чайка. Под управлением «Первой нерудной компании» находится целый ряд фирм, связанных с переработкой щебня. Юрий Чайка отправлен в отставку с поста генпрокурора РФ 20 января. 22 января Чайка его назначили полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.