У российских бойцов на фронте появится спутниковый интернет. Фото

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, военнослужащие, армия россии, подготовка военных
Уральцы передали бойцам на передовую спутниковые тарелки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы на фронте получили от волонтеров спутниковые антенны, чтобы была возможность пользоваться интернетом. Это очень важное приобретение, сообщил у себя в telegram-канале военный журналист Роман Сапоньков.

«Бумажные письма на передовую это очень важно, конечно. В 21-м веке это очень крафтово и лампово, но мы парням на передовую передаем спутниковый интернет. Добрые люди с Урала купили пять тарелок. Мы хотим, чтобы было хотя бы на уровне полка», — написал Сапоньков.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей.

Уральцы купили бойцам пять спутниковых тарелок
Фото:
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Бойцы на фронте получили от волонтеров спутниковые антенны, чтобы была возможность пользоваться интернетом. Это очень важное приобретение, сообщил у себя в telegram-канале военный журналист Роман Сапоньков. «Бумажные письма на передовую это очень важно, конечно. В 21-м веке это очень крафтово и лампово, но мы парням на передовую передаем спутниковый интернет. Добрые люди с Урала купили пять тарелок. Мы хотим, чтобы было хотя бы на уровне полка», — написал Сапоньков. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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