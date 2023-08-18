В Челябинске свердловчанин поджег иномарку местного бизнесмена

Причины, по которым мужчина поджег машину, выясняются (архивное фото)
Житель Екатеринбурга поджег Renault Duster, принадлежащую организации из Челябинска. О том, что сумма ущерба составила один миллион рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В поджоге подозревается неоднократно судимый46-летний житель Екатеринбурга. Renault Duster принадлежал организации в Челябинске. Ущерб составил около одного миллиона рублей», — отметили URA.RU в региональном главке.
Для поджога мужчина использовал розжиг. Мотивы поджигателя еще устанавливаются. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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