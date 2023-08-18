В Челябинске свердловчанин поджег иномарку местного бизнесмена

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Причины, по которым мужчина поджег машину, выясняются (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга поджег Renault Duster, принадлежащую организации из Челябинска. О том, что сумма ущерба составила один миллион рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В поджоге подозревается неоднократно судимый46-летний житель Екатеринбурга. Renault Duster принадлежал организации в Челябинске. Ущерб составил около одного миллиона рублей», — отметили URA.RU в региональном главке.

Для поджога мужчина использовал розжиг. Мотивы поджигателя еще устанавливаются. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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Житель Екатеринбурга поджег Renault Duster, принадлежащую организации из Челябинска. О том, что сумма ущерба составила один миллион рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В поджоге подозревается неоднократно судимый46-летний житель Екатеринбурга. Renault Duster принадлежал организации в Челябинске. Ущерб составил около одного миллиона рублей», — отметили URA.RU в региональном главке. Для поджога мужчина использовал розжиг. Мотивы поджигателя еще устанавливаются. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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