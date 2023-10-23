Запчасти для автомобилей на Урале подорожали почти на треть

23 октября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Коммерческие предприятия в УрФО стали чаще закупать китайские комплектующие для автотранспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Урале в сентябре 2023 года комплектующие для автомобильного транспорта в среднем подорожали на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако на некоторые позиции стоимость поднялась на 50-75%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «ТендерПро». Больше всего прибавили в цене так называемые «расходники»: фильтры (в среднем на 47%), свечи (в среднем на 69%), шины (в среднем на 60%) и масла (в среднем на 75%). Также значительно увеличилась стоимость тормозных дисков (в среднем на 51%), тормозных суппортов (в среднем на 41%), сайлентблоков (в среднем на 42%), ступиц (в среднем на 39%), двигателей (в среднем на 38%) и колодок (в среднем на 36%), рассказали в пресс-службе «ТендерПро». «На фоне очередного ослабления рубля в третьем квартале этого года бизнес стал вновь искать способы, как сэкономить не в ущерб качеству. В том числе и при закупке запчастей для техники», — рассказал собеседник агентства. Коммерческие предприятия из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей стали чаще закупать китайские комплектующие для автотранспорта.

На Урале в сентябре 2023 года комплектующие для автомобильного транспорта в среднем подорожали на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако на некоторые позиции стоимость поднялась на 50-75%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «ТендерПро». Больше всего прибавили в цене так называемые «расходники»: фильтры (в среднем на 47%), свечи (в среднем на 69%), шины (в среднем на 60%) и масла (в среднем на 75%). Также значительно увеличилась стоимость тормозных дисков (в среднем на 51%), тормозных суппортов (в среднем на 41%), сайлентблоков (в среднем на 42%), ступиц (в среднем на 39%), двигателей (в среднем на 38%) и колодок (в среднем на 36%), рассказали в пресс-службе «ТендерПро». «На фоне очередного ослабления рубля в третьем квартале этого года бизнес стал вновь искать способы, как сэкономить не в ущерб качеству. В том числе и при закупке запчастей для техники», — рассказал собеседник агентства. Коммерческие предприятия из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей стали чаще закупать китайские комплектующие для автотранспорта.