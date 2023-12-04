В Тюмени задержали мужчину с плакатом, оскорбляющим Кадырова

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Тюменец вышел на улицу с оскорблениями главы Чечни Фото:

В Тюмени задержали мужчину, который шел по городу с плакатом, на котором были написаны оскорбления в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина задержан. В настоящее время выясняются мотивы его поступка», — рассказал собеседник URA.RU.

На плакате, который нес тюменец, были написаны обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени задержали мужчину, который шел по городу с плакатом, на котором были написаны оскорбления в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина задержан. В настоящее время выясняются мотивы его поступка», — рассказал собеседник URA.RU. На плакате, который нес тюменец, были написаны обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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