В Тюмени задержали мужчину с плакатом, оскорбляющим Кадырова

Тюменец вышел на улицу с оскорблениями главы Чечни
В Тюмени задержали мужчину, который шел по городу с плакатом, на котором были написаны оскорбления в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Мужчина задержан. В настоящее время выясняются мотивы его поступка», — рассказал собеседник URA.RU.
На плакате, который нес тюменец, были написаны обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!