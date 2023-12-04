В Тюмени задержали мужчину с плакатом, оскорбляющим Кадырова

04 декабря 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Тюменец вышел на улицу с оскорблениями главы Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени задержали мужчину, который шел по городу с плакатом, на котором были написаны оскорбления в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина задержан. В настоящее время выясняются мотивы его поступка», — рассказал собеседник URA.RU. На плакате, который нес тюменец, были написаны обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени задержали мужчину, который шел по городу с плакатом, на котором были написаны оскорбления в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина задержан. В настоящее время выясняются мотивы его поступка», — рассказал собеседник URA.RU. На плакате, который нес тюменец, были написаны обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.