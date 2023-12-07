Иностранные компании, зарплаты россиян и мировая экономика: о чем говорил Путин на форуме ВТБ

Путин: в скором времени мировую экономику ожидает революционный переворот
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир
По словам Путина, революция в мировой экономике подорвет монополию крупных банков на Западе Фото:
новость из сюжета
Новая экономика России

Президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» сделал несколько заявлений. По словам главы России, в ближайшие годы мировую экономику ожидает революция. Кроме того, может быть подорвана монополия крупных банков Запада. Это связано с замещением системы SWIFT использованием национальных валют. Трансляция форума велась на телеканале «Россия-24». URA.RU приводит главные заявления президента России.

О России и ее экономике

  • В России вырос объем ВВП. Теперь он выше, чем до того момента, когда Запад ввел санкции против страны. По итогам года экономика России может достигнуть показателя роста в 3,5%.
  • На добычу полезных ископаемых пришлось 2% роста экономики. Остальное распределилось между обеспечивающей и сырьевой отраслью. По словам Путина, теперь никто не назовет РФ «бензоколонкой».
  • С марта 2022 года по ноябрь 2023 года число зарубежных компаний, работающих в России, увеличилось до 25,6 тысячи. Хотя из-за санкций могло ожидаться их сокращение.
  • Будут созданы соответствующие структуры для инвестиционных инструментов. Они помогут крупному бизнесу в России сберегать и вкладывать валюту.
  • Центробанк России сделал правильный шаг, повысив ключевую ставку. Об этом свидетельствуют цифры. Процентная ставка стала повышаться после падения курса рубля и роста инфляции. Теперь она составляет 15%.
  • Россия готова сотрудничать с КНДР в сфере военных технологий. По словам президента РФ, для кооперации нет никаких ограничений.
  • Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг для быстрорастущих и маленьких компаний не только на биржах, но и на инвестиционных платформах. По словам главы России, там у частных инвесторов появится возможность стать настоящими совладельцами «перспективных стартапов».
  • Россия доказала свою способность отвечать на самые трудные вызовы. Российская экономика продемонстрировала колоссальный запас прочности.
  • Финансовая система России находится в хорошем состоянии. За 11 месяцев дефицит федерального бюджета составил 878 млрд рублей. Но при этом он полностью прификсирован за счет своих собственных ресурсов.
  • За первый год программы долгосрочных сбережений граждан власти страны рассчитывают привлечь как минимум 250 млрд рублей.

О мировой экономике

  • В мировой экономике происходят изменения: многополярная модель приходит на смену модели глобализации. Россия хочет создать демократическую модель. В ней будет главенствовать честная конкуренция ее участников.
  • Европейские юрисдикции перестали быть безопасными, в них начал действовать принцип «свой — чужой», когда «чужого» можно обокрасть, заблокировать его активы, компании и предприятия. Именно так на данный момент выглядит конкурентная борьба в мире. Она основана на никому не нужных правилах.
  • Монополия крупных банков Запада может быть подорвана в ближайшее время. Это связано с тем, что работа международной межбанковской системы SWIFT начинает замещаться использованием национальных валют.
  • Вложение в зарубежные ценные бумаги оказалось ненадежным решением. Людей фактически обворовали, забрав их деньги.

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Президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» сделал несколько заявлений. По словам главы России, в ближайшие годы мировую экономику ожидает революция. Кроме того, может быть подорвана монополия крупных банков Запада. Это связано с замещением системы SWIFT использованием национальных валют. Трансляция форума велась на телеканале «Россия-24». URA.RU приводит главные заявления президента России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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