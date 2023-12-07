Иностранные компании, зарплаты россиян и мировая экономика: о чем говорил Путин на форуме ВТБ

Путин: в скором времени мировую экономику ожидает революционный переворот

07 декабря 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

По словам Путина, революция в мировой экономике подорвет монополию крупных банков на Западе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» сделал несколько заявлений. По словам главы России, в ближайшие годы мировую экономику ожидает революция. Кроме того, может быть подорвана монополия крупных банков Запада. Это связано с замещением системы SWIFT использованием национальных валют. Трансляция форума велась на телеканале «Россия-24». URA.RU приводит главные заявления президента России. О России и ее экономике В России вырос объем ВВП. Теперь он выше, чем до того момента, когда Запад ввел санкции против страны. По итогам года экономика России может достигнуть показателя роста в 3,5%.

На добычу полезных ископаемых пришлось 2% роста экономики. Остальное распределилось между обеспечивающей и сырьевой отраслью. По словам Путина, теперь никто не назовет РФ «бензоколонкой».

С марта 2022 года по ноябрь 2023 года число зарубежных компаний, работающих в России, увеличилось до 25,6 тысячи. Хотя из-за санкций могло ожидаться их сокращение.

Будут созданы соответствующие структуры для инвестиционных инструментов. Они помогут крупному бизнесу в России сберегать и вкладывать валюту.

Центробанк России сделал правильный шаг, повысив ключевую ставку. Об этом свидетельствуют цифры. Процентная ставка стала повышаться после падения курса рубля и роста инфляции. Теперь она составляет 15%.

Россия готова сотрудничать с КНДР в сфере военных технологий. По словам президента РФ, для кооперации нет никаких ограничений.

Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг для быстрорастущих и маленьких компаний не только на биржах, но и на инвестиционных платформах. По словам главы России, там у частных инвесторов появится возможность стать настоящими совладельцами «перспективных стартапов».

Россия доказала свою способность отвечать на самые трудные вызовы. Российская экономика продемонстрировала колоссальный запас прочности.

Финансовая система России находится в хорошем состоянии. За 11 месяцев дефицит федерального бюджета составил 878 млрд рублей. Но при этом он полностью прификсирован за счет своих собственных ресурсов.

За первый год программы долгосрочных сбережений граждан власти страны рассчитывают привлечь как минимум 250 млрд рублей. О мировой экономике В мировой экономике происходят изменения: многополярная модель приходит на смену модели глобализации. Россия хочет создать демократическую модель. В ней будет главенствовать честная конкуренция ее участников.

Европейские юрисдикции перестали быть безопасными, в них начал действовать принцип «свой — чужой», когда «чужого» можно обокрасть, заблокировать его активы, компании и предприятия. Именно так на данный момент выглядит конкурентная борьба в мире. Она основана на никому не нужных правилах.

Монополия крупных банков Запада может быть подорвана в ближайшее время. Это связано с тем, что работа международной межбанковской системы SWIFT начинает замещаться использованием национальных валют.

Вложение в зарубежные ценные бумаги оказалось ненадежным решением. Людей фактически обворовали, забрав их деньги.

Президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» сделал несколько заявлений. По словам главы России, в ближайшие годы мировую экономику ожидает революция. Кроме того, может быть подорвана монополия крупных банков Запада. Это связано с замещением системы SWIFT использованием национальных валют. Трансляция форума велась на телеканале «Россия-24». URA.RU приводит главные заявления президента России.