Курганская полиция задержала тюменцев, подозреваемых в мошенничестве

16 января 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции задержали двух 20-летних тюменцев Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники курганской полиции задержали жителей Тюменской области, которые подозреваются в мошенничестве в отношении 86-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники полиции задержали двух тюменцев, подозреваемых в мошенничестве в отношении 86-летней женщины. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Мошенничество“», — сообщили на сайте ведомства. Днем 12 января на телефон пенсионерке позвонили и сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП, поэтому следует передать деньги. Позже к пожилой женщине приехал курьер, которому она во дворе своего дома передала 300 тысяч рублей. На данный момент сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Сотрудники курганской полиции задержали жителей Тюменской области, которые подозреваются в мошенничестве в отношении 86-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники полиции задержали двух тюменцев, подозреваемых в мошенничестве в отношении 86-летней женщины. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Мошенничество“», — сообщили на сайте ведомства. Днем 12 января на телефон пенсионерке позвонили и сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП, поэтому следует передать деньги. Позже к пожилой женщине приехал курьер, которому она во дворе своего дома передала 300 тысяч рублей. На данный момент сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.