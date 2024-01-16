Курганская полиция задержала тюменцев, подозреваемых в мошенничестве

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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Сотрудники полиции задержали двух 20-летних тюменцев Фото:

Сотрудники курганской полиции задержали жителей Тюменской области, которые подозреваются в мошенничестве в отношении 86-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники полиции задержали двух тюменцев, подозреваемых в мошенничестве в отношении 86-летней женщины. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Мошенничество“», — сообщили на сайте ведомства.

Днем 12 января на телефон пенсионерке позвонили и сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП, поэтому следует передать деньги. Позже к пожилой женщине приехал курьер, которому она во дворе своего дома передала 300 тысяч рублей. На данный момент сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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Сотрудники курганской полиции задержали жителей Тюменской области, которые подозреваются в мошенничестве в отношении 86-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники полиции задержали двух тюменцев, подозреваемых в мошенничестве в отношении 86-летней женщины. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Мошенничество“», — сообщили на сайте ведомства. Днем 12 января на телефон пенсионерке позвонили и сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП, поэтому следует передать деньги. Позже к пожилой женщине приехал курьер, которому она во дворе своего дома передала 300 тысяч рублей. На данный момент сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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