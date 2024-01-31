На трассе Пермь — Екатеринбург 31 января автовоз Mercedes, перевозивший новые китайские машины, врезался в грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП пострадал 42-летний водитель автовоза, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя грузовым автовозом Mercedes, двигаясь со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Scania под управлением 39-летнего водителя. Водитель Mercedes направлялся на разгрузку в Тюмень, перевозил новые легковые автомашины», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Судя по фотографиям, на автовозе находились китайские машины Haval и Tank.
В результате происшествия 42-летний автомобилист получил телесные травмы, из-за чего был госпитализирован. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии», — отметили в ведомстве.
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