31 января 2024

Между Пермью и Екатеринбургом автовоз с китайскими машинами протаранил фуру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автовоза ехал на разгрузку машин в Тюмень Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург 31 января автовоз Mercedes, перевозивший новые китайские машины, врезался в грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП пострадал 42-летний водитель автовоза, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя грузовым автовозом Mercedes, двигаясь со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Scania под управлением 39-летнего водителя. Водитель Mercedes направлялся на разгрузку в Тюмень, перевозил новые легковые автомашины», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Судя по фотографиям, на автовозе находились китайские машины Haval и Tank.

В результате происшествия 42-летний автомобилист получил телесные травмы, из-за чего был госпитализирован. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии», — отметили в ведомстве.

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На трассе Пермь — Екатеринбург 31 января автовоз Mercedes, перевозивший новые китайские машины, врезался в грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП пострадал 42-летний водитель автовоза, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя грузовым автовозом Mercedes, двигаясь со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Scania под управлением 39-летнего водителя. Водитель Mercedes направлялся на разгрузку в Тюмень, перевозил новые легковые автомашины», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Судя по фотографиям, на автовозе находились китайские машины Haval и Tank. В результате происшествия 42-летний автомобилист получил телесные травмы, из-за чего был госпитализирован. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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