Между Пермью и Екатеринбургом автовоз с китайскими машинами протаранил фуру. Фото

31 января 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Водитель автовоза ехал на разгрузку машин в Тюмень Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург 31 января автовоз Mercedes, перевозивший новые китайские машины, врезался в грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП пострадал 42-летний водитель автовоза, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя грузовым автовозом Mercedes, двигаясь со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Scania под управлением 39-летнего водителя. Водитель Mercedes направлялся на разгрузку в Тюмень, перевозил новые легковые автомашины», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Судя по фотографиям, на автовозе находились китайские машины Haval и Tank. В результате происшествия 42-летний автомобилист получил телесные травмы, из-за чего был госпитализирован. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии», — отметили в ведомстве. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/5319 Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/5319

На трассе Пермь — Екатеринбург 31 января автовоз Mercedes, перевозивший новые китайские машины, врезался в грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП пострадал 42-летний водитель автовоза, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя грузовым автовозом Mercedes, двигаясь со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Scania под управлением 39-летнего водителя. Водитель Mercedes направлялся на разгрузку в Тюмень, перевозил новые легковые автомашины», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Судя по фотографиям, на автовозе находились китайские машины Haval и Tank. В результате происшествия 42-летний автомобилист получил телесные травмы, из-за чего был госпитализирован. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии», — отметили в ведомстве.