Как сейчас выглядят актеры сериала «Клон»: что с ними стало

12 февраля 2024 в 09:12 Размер текста - 17 +

Исполнительница роли Жади за свою карьеру снялась в более чем 40 киноработах Фото: O Clone (2001), TV Globo Сериал «Клон» вышел на экраны в 2001 году. Однако даже спустя 23 года актеры этой киноленты продолжают радовать поклонников новыми работами в фильмах. Они и сам сериал оставили яркий след в киноистории. URA.RU рассказывает, как изменилась жизнь актеров и как они выглядят сейчас. Джованна Антонелли Роль: Жади соцсети Джованны Антонелли Бразильская актриса Джованна Антонелли, известная по роли Жади в культовом сериале «Клон», отметила свое 47-летие. Она продолжает активно сниматься в кинокартинах, карьера Антонелли включает в себя более 40 разнообразных проектов. Помимо актерской работы, Джованна работает на телевидение и является популярной фигурой в социальных сетях, где у нее более 19,7 миллиона подписчиков. Личная жизнь актрисы также полна событий. У женщины трое детей, в том числе сын от актера Мурило Бенисио, с которым они вместе снимались в «Клоне». Мурило Бенисио Роль: Лукас, Леандро, Диого соцсети Мурило Бенисио Мурило Бенисио исполнил роли Лукаса, Диогу и Лео в «Клоне». На счету 52-летнего актера 43 кинопроекта. Актер является отцом двоих детей, включая сына от актрисы Алессандры Негрини. В его личной жизни также были отношения с коллегой по сериалу Деборой Фалабеллой, а в настоящее время актер подтвердил роман с журналисткой Сесилией Малан. Далтон Виг Роль: Саид соцсети Далтона Вига Далтон Виг, известный по роли Саида в «Клоне», в июле 2024 года отметит свой 60-летний юбилей. Актер может похвастаться участием примерно в 50 проектах. В сентябре 2023 года стало известно о его разводе с Камилой Черкес, с которой у него двое детей. Даниэла Эскобар Роль: Маиза соцсети Даниэлы Эскобар 55-летняя Даниэла Эскобар, воплотившая на экране образ Маизы, продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Ее фильмография насчитывает 34 работы. Жизнь актрисы полна событий, включая несколько браков и рождение сына. Дебора Фалабелла Роль: Мел соцсети Деборы Фалабеллы Дебора Фалабелла сыграла Мел в «Клоне». Кроме того, она участвовала в 43 проектах. Личная жизнь 44-летней актрисы была насыщена романтическими отношениями, включая брак с Мурило Бенисио и последующий союз с актером Густаво Вазом. Вера Фишер Роль: Иветти соцсети Веры Фишер Вера Фишер, исполнившая роль Иветти в «Клоне», в свои 72 года продолжает сниматься в кино и рекламе. Она также активно ведет свою страницу в социальных сетях, где у нее более 1,7 миллиона подписчиков. В ее актерской карьере около 55 проектов, включая последние работы в жанрах ромком и криминальной драмы. Карла Диас Роль: Хадижа соцсети Карлы Диас Карла Диас, запомнившаяся ролью Хадижи, продолжает свою актерскую карьеру. Также она успешно преодолела рак щитовидной железы, заболевание перешло в стадию ремиссии. В личной жизни 33-летняя актриса пережила расставание с бразильским депутатом Фелипе Бекари, который оказался в центре скандала с растратой пожертвований. Режиналду Фария Роль: Леонидас Феррас соцсети Режиналду Фария Режиналду Фария, известный ролью Леонидаса Ферраса, продолжает свою актерскую деятельность, несмотря на возраст и тяжелую болезнь в прошлом. Именно болезнь помогла 85-летнему актеру восстановить отношения с сыном после долгих лет разлуки. Кроме того, мужчина активно ведет соцсети. Стефани Бриту Роль: Самира соцсети Стефани Бриту Стефани Бриту, которая сыграла Самиру, сейчас редко появляется на экранах, отдавая предпочтение семейной жизни. Личная жизнь 36-летней актрисы включает в себя брак с бразильским футболистом Алешандре Пато и последующие отношения с российским юристом Игорем Рачковским, от которого у нее родился сын. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сериал «Клон» вышел на экраны в 2001 году. Однако даже спустя 23 года актеры этой киноленты продолжают радовать поклонников новыми работами в фильмах. Они и сам сериал оставили яркий след в киноистории. URA.RU рассказывает, как изменилась жизнь актеров и как они выглядят сейчас. Роль: Жади Бразильская актриса Джованна Антонелли, известная по роли Жади в культовом сериале «Клон», отметила свое 47-летие. Она продолжает активно сниматься в кинокартинах, карьера Антонелли включает в себя более 40 разнообразных проектов. Помимо актерской работы, Джованна работает на телевидение и является популярной фигурой в социальных сетях, где у нее более 19,7 миллиона подписчиков. Личная жизнь актрисы также полна событий. У женщины трое детей, в том числе сын от актера Мурило Бенисио, с которым они вместе снимались в «Клоне». Роль: Лукас, Леандро, Диого Мурило Бенисио исполнил роли Лукаса, Диогу и Лео в «Клоне». На счету 52-летнего актера 43 кинопроекта. Актер является отцом двоих детей, включая сына от актрисы Алессандры Негрини. В его личной жизни также были отношения с коллегой по сериалу Деборой Фалабеллой, а в настоящее время актер подтвердил роман с журналисткой Сесилией Малан. Роль: Саид Далтон Виг, известный по роли Саида в «Клоне», в июле 2024 года отметит свой 60-летний юбилей. Актер может похвастаться участием примерно в 50 проектах. В сентябре 2023 года стало известно о его разводе с Камилой Черкес, с которой у него двое детей. Роль: Маиза 55-летняя Даниэла Эскобар, воплотившая на экране образ Маизы, продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Ее фильмография насчитывает 34 работы. Жизнь актрисы полна событий, включая несколько браков и рождение сына. Роль: Мел Дебора Фалабелла сыграла Мел в «Клоне». Кроме того, она участвовала в 43 проектах. Личная жизнь 44-летней актрисы была насыщена романтическими отношениями, включая брак с Мурило Бенисио и последующий союз с актером Густаво Вазом. Роль: Иветти Вера Фишер, исполнившая роль Иветти в «Клоне», в свои 72 года продолжает сниматься в кино и рекламе. Она также активно ведет свою страницу в социальных сетях, где у нее более 1,7 миллиона подписчиков. В ее актерской карьере около 55 проектов, включая последние работы в жанрах ромком и криминальной драмы. Роль: Хадижа Карла Диас, запомнившаяся ролью Хадижи, продолжает свою актерскую карьеру. Также она успешно преодолела рак щитовидной железы, заболевание перешло в стадию ремиссии. В личной жизни 33-летняя актриса пережила расставание с бразильским депутатом Фелипе Бекари, который оказался в центре скандала с растратой пожертвований. Роль: Леонидас Феррас Режиналду Фария, известный ролью Леонидаса Ферраса, продолжает свою актерскую деятельность, несмотря на возраст и тяжелую болезнь в прошлом. Именно болезнь помогла 85-летнему актеру восстановить отношения с сыном после долгих лет разлуки. Кроме того, мужчина активно ведет соцсети. Роль: Самира Стефани Бриту, которая сыграла Самиру, сейчас редко появляется на экранах, отдавая предпочтение семейной жизни. Личная жизнь 36-летней актрисы включает в себя брак с бразильским футболистом Алешандре Пато и последующие отношения с российским юристом Игорем Рачковским, от которого у нее родился сын.