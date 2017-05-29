19:23 29 мая 2017 0

У больного тюменца украли друга Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Курганцы в соцсетях единодушно осудили поступок людей, которые украли у молодого человека, больного ДЦП, собаку породы хаски в Тюмени. По словам пострадавшего, собаку увезли на машине с курганскими номерами

Инцидент произошел в воскресенье, 28 мая. «У меня сегодня украли собаку у магазина на КПД. Пес — сибирский хаски по кличке Кент. Ему четыре месяца. У него на носу пятнышко и на хвосте галстучек небольшой, шлейка темно-зеленого цвета», — написал пострадавший Валентин Федулов в нескольких крупных пабликах в сосцети «ВКонтакте».

Как рассказала мама молодого человека Лариса Зыкова, ее сын гулял около продуктового магазина на улице Республики, 196. Двое мужчин и одна девушка неоднократно подходили к нему и просили продать собаку, Валентин им отказал. Тогда мужчины зашли в магазин, выпили алкоголь и попросили прогуляться рядом с собакой. Доверчивый парень разрешил им подержать пса на поводке.

Фото потерянной собаки распространяют в соцсетях

«Внезапно мужчины сели с нашим Кентом в машину, девушка запрыгнула за ними, и машина уехала. Это был автомобиль „Ауди“ малинового цвета с курганскими номерами. Сын прибежал расстроенный домой. У него ДЦП. Собака была для него главной радостью, другом, которому он посвящал все время», — цитирует «Вслух.ру» рассказ мамы молодого человека. Она добавила, что они написали заявление в полицию. Всех, кто видел хаски, просят обратиться сообщить об этом.

«Уроды… Просто твари!» — немедленно прореагировали курганцы в комментариях. «Это не люди, это животные сделали! Я считаю — все в жизни возвращается», — пишет Володя Лукашов.