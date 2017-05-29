{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
19:23  29 мая 2017 0

Курганцы осудили земляков, которые украли собаку у больного ДЦП тюменца

Визит генконсула США Отто Ханс Ван Маерсена в Аксарк. ЯНАО, собака, хаски
У больного тюменца украли другаФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Курганцы в соцсетях единодушно осудили поступок людей, которые украли у молодого человека, больного ДЦП, собаку породы хаски в Тюмени. По словам пострадавшего, собаку увезли на машине с курганскими номерами

Инцидент произошел в воскресенье, 28 мая. «У меня сегодня украли собаку у магазина на КПД. Пес — сибирский хаски по кличке Кент. Ему четыре месяца. У него на носу пятнышко и на хвосте галстучек небольшой, шлейка темно-зеленого цвета», — написал пострадавший Валентин Федулов в нескольких крупных пабликах в сосцети «ВКонтакте».

Как рассказала мама молодого человека Лариса Зыкова, ее сын гулял около продуктового магазина на улице Республики, 196. Двое мужчин и одна девушка неоднократно подходили к нему и просили продать собаку, Валентин им отказал. Тогда мужчины зашли в магазин, выпили алкоголь и попросили прогуляться рядом с собакой. Доверчивый парень разрешил им подержать пса на поводке.

Фото потерянной собаки распространяют в соцсетях

«Внезапно мужчины сели с нашим Кентом в машину, девушка запрыгнула за ними, и машина уехала. Это был автомобиль „Ауди“ малинового цвета с курганскими номерами. Сын прибежал расстроенный домой. У него ДЦП. Собака была для него главной радостью, другом, которому он посвящал все время», — цитирует «Вслух.ру» рассказ мамы молодого человека. Она добавила, что они написали заявление в полицию. Всех, кто видел хаски, просят обратиться сообщить об этом.

«Уроды… Просто твари!» — немедленно прореагировали курганцы в комментариях. «Это не люди, это животные сделали! Я считаю — все в жизни возвращается», — пишет Володя Лукашов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров