11:20 03 июня 2017 0

Аферистка заставила местную жительницу отдать все семейные сбережения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводский районный суд арестовал цыганку из Екатеринбурга, которая обманом забрала у челябинки драгоценности и деньги на семь млн рублей. Аферистка заявила, что снимала порчу.

Цыганка в декабре прошлого года постучала в квартиру женщины и попросила попить, та сначала ответила отказом, однако испугалась слов гостьи о том, что семья ее будет проклята и все же принесла воды. После этого, по словам потерпевшей, она впала в транс и отдала цыганке 100 тысяч рублей. После этого гостья заявила, что на семье женщины лежит порча и что ей нужно проводить ритуалы. Женщина заявила, что у нее больше нет денег, тогда цыганка взяла ее номер телефона и позвонила спустя несколько дней.

Лже-гадалка убедила свою жертву в необходимости вмешательства в ее жизнь и пришла в ней снова. Тогда челябинка отдала аферистке пять миллионов рублей наличными и 2 кг золота на общую сумму около 2 млн рублей.

«Спустя год обвиняемую задержали в Екатеринбурге и привезли в Челябинск, причастность она признала. Похищенных денег при ней уже не было», — сообщила «АиФ-Челябинск» помощник прокурора района Ольга Нуржанова.

В отношении аферистки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Цыганку проверяют на причастность и к другим подобным преступлениям.