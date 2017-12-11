Цены на пиво вырастут из-за требований Минфина

13:53 11 декабря 2017 3

Работа мини-пивоварен может быть парализована Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Обязанность по установке счетчиков учета может парализовать работу мини-пивоварен и привести к росту цен на пиво от малых производителей. К такому выводу пришли в Челябинском региональном отделении «Опоры России». Речь идет об инициативе Минфина РФ, предложившего устанавливать счетчики учета готовой продукции для представителей малого бизнеса. Это касается производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи с объемом выпуска более 50 тысяч дал (декалитров) в год.

Если такой законопроект будет принят, то предпринимателям придется оснастить счетчиками свои мини-пивоварни к 1 сентября 2018 года. Сейчас такое оборудование обязаны иметь только крупные предприятия, с производством свыше 300 тыс. дал в год.

Илья Ройтенберг: «Нас парализуют проверки!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Есть риск массового закрытия мини-пивоварен», — считает директор частной пивоварни «Рамсдорф» Андрей Вертняков. Как указывает предприниматель, средняя стоимость счетчика — 650 тыс. рублей. А чтобы исключить несанкционированный розлив пива, нужно установить десятки счетчиков только в одной мини-пивоварне. В итоге только на установку счетчиков придется потратить столько, сколько бы пришлось потратить на новое оборудование. По мнению Вертнякова, для малых предприятий необходимо ввести отдельное регулирование.

Предприниматели будут нести убытки, подчеркнул официальный дистрибьютор продукции пивоваренных заводов Вячеслав Третьяков. Он объяснил процесс работы мини-пивоварни: «Бьются за качество, за клиента, много экспериментируют. Произвели, не понравилось, утилизировали, промыли оборудование». А счетчики будут считать и промывочную жидкость. Против инициативы Минфина выступил и президент «Опоры России» Александр Калинин, направивший письмо министру финансов Антону Силуанову.

Директор челябинской пивоварни «Лаборатория живого пива» Илья Ройтенберг считает немного иначе. «В Челябинске, по крайней мере из тех пивоваров, кого я знаю, никто не производит свыше 50 тыс. дал в год, — заявил „URA.RU“ Илья Ройтенберг. — Так что счетчики пока не придется устанавливать. Но прежде чем это выяснится, пройдет масса проверок. А такие проверки, как показывает практика, обычно не ограничиваются только одним замером. Это и парализует работу мини-пивоварен. Потому что спрашивают с нас как с крупного бизнеса. Мы уже прошли историю с ЕГАИС (онлайн-кассами). Кто купил, кто-то нет. И не факт, когда их сделают обязательными, такие кассы можно будет купить».