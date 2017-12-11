{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2017
13:53  11 декабря 2017 3

Цены на пиво вырастут из-за требований Минфина

Бар. Нижневартовск, пиво, алкоголь
Работа мини-пивоварен может быть парализованаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Обязанность по установке счетчиков учета может парализовать работу мини-пивоварен и привести к росту цен на пиво от малых производителей. К такому выводу пришли в Челябинском региональном отделении «Опоры России». Речь идет об инициативе Минфина РФ, предложившего устанавливать счетчики учета готовой продукции для представителей малого бизнеса. Это касается производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи с объемом выпуска более 50 тысяч дал (декалитров) в год.

Если такой законопроект будет принят, то предпринимателям придется оснастить счетчиками свои мини-пивоварни к 1 сентября 2018 года. Сейчас такое оборудование обязаны иметь только крупные предприятия, с производством свыше 300 тыс. дал в год.

Благотворительный спектакль Тот самый М Челябинск, ройтенберг илья
Илья Ройтенберг: «Нас парализуют проверки!»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Есть риск массового закрытия мини-пивоварен», — считает директор частной пивоварни «Рамсдорф» Андрей Вертняков. Как указывает предприниматель, средняя стоимость счетчика — 650 тыс. рублей. А чтобы исключить несанкционированный розлив пива, нужно установить десятки счетчиков только в одной мини-пивоварне. В итоге только на установку счетчиков придется потратить столько, сколько бы пришлось потратить на новое оборудование. По мнению Вертнякова, для малых предприятий необходимо ввести отдельное регулирование.

Предприниматели будут нести убытки, подчеркнул официальный дистрибьютор продукции пивоваренных заводов Вячеслав Третьяков. Он объяснил процесс работы мини-пивоварни: «Бьются за качество, за клиента, много экспериментируют. Произвели, не понравилось, утилизировали, промыли оборудование». А счетчики будут считать и промывочную жидкость. Против инициативы Минфина выступил и президент «Опоры России» Александр Калинин, направивший письмо министру финансов Антону Силуанову.

Директор челябинской пивоварни «Лаборатория живого пива» Илья Ройтенберг считает немного иначе. «В Челябинске, по крайней мере из тех пивоваров, кого я знаю, никто не производит свыше 50 тыс. дал в год, — заявил „URA.RU“ Илья Ройтенберг. — Так что счетчики пока не придется устанавливать. Но прежде чем это выяснится, пройдет масса проверок. А такие проверки, как показывает практика, обычно не ограничиваются только одним замером. Это и парализует работу мини-пивоварен. Потому что спрашивают с нас как с крупного бизнеса. Мы уже прошли историю с ЕГАИС (онлайн-кассами). Кто купил, кто-то нет. И не факт, когда их сделают обязательными, такие кассы можно будет купить».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров