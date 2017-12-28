18:39 28 декабря 2017 8

Особенно много нарушений при начислении квартплаты и выборе способа управления жилым домом Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Генпрокуратура выявила множественные нарушения в управлении жилыми домами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день в России в сфере управления жилищным фондом находится около 783 тысяч многоквартирных домов, из которых около 728 тысяч — в ведении управляющих компаний и около 55 тысяч — под управлением ТСЖ, ЖК, ЖСК.

«Самые частые нарекания возникают в связи с нарушениями в сфере лицензирования деятельности по управлению жилищным фондом и несоблюдению законодательства, регулирующего порядок выбора способа управления многоквартирным домом», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Часто нарушаются правила заключения договоров с собственниками жилья на управление многоквартирными домами. При этом управляющие компании часто скрывают информацию о своей финансовой деятельности. В ЖКХ часто нарушают правила содержания жилых помещений. В качестве примера Генпрокуратура приводит ХМАО, где граждане отравились угарным газом.

«Прокуратурой Октябрьского района ХМАО по результатам проверки по факту обращения за медицинской помощью в результате отравления угарным газом граждан установлено, что отравление произошло из-за неработающей вытяжной и приточной вентиляции. За работой вентиляции должна следить управляющая компания. Материалы переданы руководителю Няганского МСО СКР для проведения проверки», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Надзорный орган установил, что управляющие компании также неправильно начисляют платежи за коммунальные услуги, а также дополнительные платежи, которые не предусмотрены законодательством. В том числе — за выдачу справок, установку, регистрацию и опломбирование счетчиков на воду, за охрану и контролеров, утилизацию бытовых отходов и так далее.