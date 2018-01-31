14:27 31 января 2018 1

Боевые машины «Уралвагонзавода» поступят на вооружение российской армии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Танки Т-90М производства «Уралавагонзавода» в 2018 году поступят на вооружение российской армии. Первая партия боевых машин позволит перевооружить танковый батальон.

«В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона», — цитирует сообщение научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» RT.

Напомним, что сейчас в танковом батальоне Российской армии по штату числится 31 машина. Танковый батальон мотострелкового полка насчитывает 40 единиц техники данного типа. Производители отмечают, что Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем повысил боевые возможности танка. Также стало известно, что в начале 2018 года будут завершены испытания модернизированного танка Т-80БВМ.

Отметим, что Т-90 имеет прозвище «реактивный» или «летающий танк», полученное за уникальную систему подвески машины и динамичность передвижения. Ранее URA.RU сообщало о сравнении американскими военными экспертами уральского танка Т-90 с его потенциальными противниками из Китая и США. Выяснилось, что российская боевая машина достойно конкурирует с разрекламированным танком «Абрамс».