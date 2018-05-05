Такси «Максим» отказалось удалять приложение из AppStore из-за санкций США

05:57 05 мая 2018 0

Российский перевозчик надеется договориться с Apple Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сервис заказа такси «Максим» [основан инженерами из Кургана] не стало удалять свое приложение для мобильных устройств из AppStore, чего требовала компания Apple. Об этом журналистам рассказал руководитель отдела по связям с общественностью в компании по заказу такси Павел Стенников.

«Наши юристы продолжают переговоры с юристами Apple, тем временем приложение находится в маркете», — приводит RNS слова собеседника, который также выразил надежду, что американская компания одумается, «разум возобладает» и сторонам удастся прийти к взаимопониманию.

Ранее, напомним, стало известно, что Apple потребовала удалить из AppStore приложение для вызова такси «Максим» из-за санкций США. В противном случае американский производитель мобильных устройств сделает это сам.