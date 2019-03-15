Звезда «Уральских пельменей» считает молебен за «Храм у драмы» историческим событием

Исаев сообщил, что постарается принять участие в молебне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм

Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев считает предстоящий молебен в поддержку строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге историческим событием. В разговоре с «URA.RU» он признался, что постарается принять в нем участие.

«У меня есть планы с семьей и детьми на это воскресенье — надеюсь, что получится заехать (на молебен — прим.ред.) и принять участие, потому что это действительно историческое событие. Можно по-разному к этому относиться, но это история — здорово соприкоснуться с ней. Душой я буду стараться и стремиться», — сказал Исаев в беседе с агентством. Он отметил, что многие его знакомые, в том числе и звезды шоу «Уральские пельмени», хотели бы приехать на молебен. «У нас в понедельник начинается новый тур и не все находятся в городе, но многие хотят принять участие — та же Лена Ваенга. Кто-то написал — ребята, мы с вами душой, это хорошее дело», — рассказал Исаев.

Артист добавил, что позитивно относится к появлению в городе каких-то новых и красивых объектов. «Спасибо тем людям, которые это делают», — сказал Исаев. Он напомнил, что изначально выступал за строительство храма Святой Екатерины «на воде». По мнению Исаева, новый храм только украсит город.

Сторонники строительства собора Святой Екатерины проведут молебен на месте будущего строительства храма возле театра драмы в предстоящее воскресенье. Он состоится на следующий день после новой акции противников возведения объекта — тематического концерта в Ельцин Центре.