Олег Сенцов отбывал наказание в ямальской колонии «Белый медведь» Фото: скриншот видео YouTube, канал Крым. Реалии

Украинский режиссер Олег Сенцов, ранее осужденный в России за подготовку теракта, признался, что Россия оказалась для Крыма «более комфортна». Также в интервью порталу «Крым.Реалии» он заявил, что полуостров всегда испытывал симпатию к России.

«Никогда он не был до конца украинским. <…> И эти все 20 с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна, чем Украина, к сожалению. Это факт», — высказал свое мнение Сенцов. Он отметил, что Украина проводила неправильную политику в Крыму.

Сенцов подчеркнул, что некоторые вещи делались насильственно и «не с душой», передает деловое издание «ВЗГЛЯД». По его словам, то, что дало ростки сепаратизму, не было вовремя пресечено.

Ранее Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если за одним рукопожатием будет следовать освобождение одного гражданина Украины из мест лишения свободы в России. Украинский режиссер был осужден в 2015 году за подготовку терактов в Крыму и организацию экстремистского сообщества. Сенцов отказывался признавать вину. Он отбывания наказание в ямальской колонии «Белый медведь». В начале сентября он был помилован Путиным и вместе с другими 35 украинскими заключенными передан на Украину.