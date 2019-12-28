Игорь Разунин был в бегах около 9 месяцев Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

новость из сюжета Дело главы МУГИСО

Бывшего директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игоря Разунина, обвиняемого в получении взятки, экстрадировали из Белоруссии, сообщили «URA.RU» источники. По словам инсайдеров, экс-чиновника вернули в Россию 27 декабря.

«Как только Разунина доставили сюда, сразу же возобновилось производство по его уголовному делу», — рассказал «URA.RU» источник.

Информацию о возобновлении уголовного дела подтверждает сайт Кировского районного суда Екатеринбурга. В карточке дела говорится, что следующее судебное заседание после годовой паузы состоится 30 декабря в 11:00.

Адвокат Игоря Разунина Константин Виленский сказал «URA.RU», что не знает ничего о возобновлении судебного производства и местонахождении его подзащитного.

Разунин — фигурант дела чиновников МУГИСО, обвиняемых в финансовых преступлениях. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным в момент получения взятки. В декабре 2018 года, когда над Разуниным уже шел суд, чиновник подался в бега. В августе на границе с Украиной его поймали белорусские пограничники вместе с сотрудниками отдела по экономической безопасности УФСБ по Свердловской области.

До последнего времени Игорь Разунин находился в СИЗО Гомеля (Белоруссия).