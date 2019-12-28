Бывшего директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игоря Разунина, обвиняемого в получении взятки, экстрадировали из Белоруссии, сообщили «URA.RU» источники. По словам инсайдеров, экс-чиновника вернули в Россию 27 декабря.
«Как только Разунина доставили сюда, сразу же возобновилось производство по его уголовному делу», — рассказал «URA.RU» источник.
Информацию о возобновлении уголовного дела подтверждает сайт Кировского районного суда Екатеринбурга. В карточке дела говорится, что следующее судебное заседание после годовой паузы состоится 30 декабря в 11:00.
Адвокат Игоря Разунина Константин Виленский сказал «URA.RU», что не знает ничего о возобновлении судебного производства и местонахождении его подзащитного.
Разунин — фигурант дела чиновников МУГИСО, обвиняемых в финансовых преступлениях. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным в момент получения взятки. В декабре 2018 года, когда над Разуниным уже шел суд, чиновник подался в бега. В августе на границе с Украиной его поймали белорусские пограничники вместе с сотрудниками отдела по экономической безопасности УФСБ по Свердловской области.
До последнего времени Игорь Разунин находился в СИЗО Гомеля (Белоруссия).