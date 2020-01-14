Рудковская пристыдила Авербуха за зарплату Медведевой

По мнению Яны Рудковской, Илье Авербуху следует больше платить своим звездам Фото: страница Яны Рудковской в Instagram

Продюсер и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская назвала низкими гонорары, которые хореограф Илья Авербух платит фигуристке Евгении Медведевой за участие в его ледовом шоу «Волшебник страны Оз».

«Совсем, конечно, мало платит Илья звездам мирового катания», — заявила Рудковская. По словам продюсера, фигуристка в день откатывает по три шоу, что тяжело даже спортсменам-мужчинам. Она добавила, что Авербуху следует «накинуть спортсменам такого уровня».

При этом Рудковская отметила, что сама не скупится на гонорары звездам своего шоу «Золушка», где выступали олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. «Про мою щедрость уже легенды слагают», — говорит продюсер.

Сам хореограф не стал реагировать на критику в свой адрес. «Это Яна Рудковская, это ее мир, пусть в нем и живет», — сказал он изданию Teleprogramma.pro.