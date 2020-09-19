В России побит двухмесячный рекорд по новым больным коронавирусом

Количество зараженных вирусом продолжает расти Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С каждым днем в России увеличивается число новых больных коронавирусом. С 13 сентября, когда заразившихся было 5440 человек, негативная тенденция продолжила набирать обороты. За минувшие сутки в стране выявили уже 6065 новых случаев COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Последний раз такие высокие цифры фиксировали 20 июля. Тогда за день вирус выявили у 5940 человек.

«За последние сутки в России выявлено 6065 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении. Выздоровело за сутки — 5754 пациента. Умерло 144 человека с COVID. Днем ранее было 134 погибших, еще раньше — также 144.

Первое место по количеству новых случаев заболевания вирусом по-прежнему занимает Москва (+730). На втором месте Санкт-Петербург (+211). Замыкает тройку Подмосковье (+177).

Среди регионов УрФО в лидерах остается Свердловская область с 126 заболевшими. В ХМАО за сутки заразилось 76 человек, в Челябинской области — 72, в Пермском крае — 67, в ЯНАО — 62. В Тюменской области зафиксировано 57 случаев, в Курганской — 30.

Ранее ученые Второй Клинической больницы Наньчанского университета пришли к выводу, что ношение очков сокращает риск заразиться коронавирусом. По информации Nation News, специалисты выяснили, что глаза являются важным каналом проникновения вируса, а очки являются неким барьером.