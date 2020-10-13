Новым противником Уральского Халка станет Магомед Исмаилов

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Вечер боев в октагоне в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, штырков иван
Иван Штырков встретится 12 декабря с Исмаиловым на поединке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский боец Иван Штырков проведет бой против Магомеда Исмаилова 12 декабря. Поединок по смешанным единоборствам пройдет в рамках чемпионата АСА.

«Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь все официально», — приводит слова Штыркова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил». Исмаилов также высказался о предстоящем бое. «Попал ты Ваня», — написал он на своей странице в соцсетях.

Пресс-служба клуба Штыркова приводит интересный факт о бойцах. Они оба провели за свою карьеру по 18 боев, в большинстве из которых одержали победу. Штырков и Исмаилов входят в топ-100 сильнейших тяжеловесов мира по версии Tapology.

Ранее «Уральского Халка» дисквалифицировали на два года из UFC из-за допинга. Затем сам боец признался в разговоре с URA.RU, что возвращаться в американский промоушн не собирается.

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???? Штырков прокомментировал бой против Исмаилова ? Российский боец Иван Штырков (17-1-1) @IvanShtyrkov из команды «Архангел Михаил» прокомментировал предстоящий бой против Магомеда Исмаилова (16-2-1), который станет главным событием на декабрьским турнире ACA 115. ? ???? «Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь все официально — готовимся к декабрю», — сказал Штырков. ? Напомним, что сегодня стало известно, что Иван Штырков и Магомед Исмаилов @Maga_Isma проведут бой в главном поединке вечере на турнире ACA. ? #archangel_michael_club #RCCmma #АкадемияединоборствРМК #rcc_academy #ИванШтырков #ШтырковvsИсмаилов #ACA115 #ACA

Публикация от БК «Архангел Михаил» (@archangl_michael)

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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