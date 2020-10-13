Новым противником Уральского Халка станет Магомед Исмаилов

Иван Штырков встретится 12 декабря с Исмаиловым на поединке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский боец Иван Штырков проведет бой против Магомеда Исмаилова 12 декабря. Поединок по смешанным единоборствам пройдет в рамках чемпионата АСА.

«Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь все официально», — приводит слова Штыркова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил». Исмаилов также высказался о предстоящем бое. «Попал ты Ваня», — написал он на своей странице в соцсетях.

Пресс-служба клуба Штыркова приводит интересный факт о бойцах. Они оба провели за свою карьеру по 18 боев, в большинстве из которых одержали победу. Штырков и Исмаилов входят в топ-100 сильнейших тяжеловесов мира по версии Tapology.

Ранее «Уральского Халка» дисквалифицировали на два года из UFC из-за допинга. Затем сам боец признался в разговоре с URA.RU, что возвращаться в американский промоушн не собирается.