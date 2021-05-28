УФАС Тюмени не нашло сговора в деле с закупкой сверхдорогих ИВЛ

Компании из Екатеринбурга, которые подозревали в картельном сговоре на поставке аппаратов ИВЛ для тюменского департамента здравоохранения, признаны невиновными. Информация об этом размещена на сайте управления ФАС по Тюменской области.
«Комиссия пришла к выводу об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства. Фактов, свидетельствующих о заключении антиконкурентного соглашения, не установлено», — говорится в решении УФАС Тюменской области, размещенном на сайте ведомства.
Как ранее писало URA.RU, департамент здравоохранения Тюменской области обратился по поводу закупки аппаратов ИВЛ к трем компаниям из Екатеринбурга — ООО «Эф Джи Технолоджис», ООО «Ангиосистемы» и ООО «РМК-холдинг». Поставщики предложили близкие друг к другу цены. В последующем прокуратура Свердловской области заявила, что компании аффилированы.
ООО «Эф Джи Технолоджис» продало оборудование тюменцам по 430 000 рублей (всего на 40,8 млн рублей). При этом общество закупило аппараты у ООО «Ангиосистемы» по 365 тысяч рублей. Оно, в свою очередь, купило ИВЛ за 225 000 рублей за штуку. Таким образом, наценка составила почти 100%.
При расследовании дела провели анализ рынка. Специалисты установили, что он достаточно конкурентен и какой-либо из поставщиков не может на него влиять. А цены, предложенные компаниями, не были монопольно низкими или высокими.
Как сообщили URA.RU в прокуратуре Тюменской области, расследованием обстоятельств закупки также занималось УМВД региона. В ведомство направлен запрос с просьбой сообщить о результатах проверки.
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