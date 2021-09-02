В Челябинске погиб курсант Тюменского президентского кадетского училища. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Другой инсайдер рассказал URA.RU, что подросток раньше учился в одной школе с 13-летней челябинской девочкой, покончившей с собой накануне, 1 сентября.
«Тело 14-летнего подростка было обнаружено утром 29 августа возле одной из челябинских многоэтажек. Он являлся курсантом Тюменского президентского кадетского училища», — сообщил собеседник агентства.
Другой источник URA.RU рассказал о том, что погибший кадет раньше учился в одной школе с челябинской девочкой, покончившей с собой в День знаний, 1 сентября. «Они учились в одной школе. Оба характеризовались положительно. Кадет со дня на день должен был вернуться в Тюмень для продолжения учебы. Пока никакой прямой взаимосвязи между двумя этими трагедиями не установлено», — заявил собеседник агентства.
В региональном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области комментировать инцидент отказались. В пресс-службу Тюменского президентского кадетского училища был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что 1 сентября в Челябинской области покончила с собой 13-летняя школьница. Ее тело было найдено на железной дороге.
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