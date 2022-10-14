Экс-мэр Екатеринбурга оценил Ханты-Мансийск

Бывший мэр Екатеринбурга Чернецкий похвалил Ханты-Мансийск за архитектурный облик

14 октября 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Аркадий Чернецкий побывал в двух городах ХМАО в рамках рабочей поездки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий оценил архитектурный облик Ханты-Мансийска. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин у себя в telegram-канале. «Аркадий Чернецкий высоко оценил уникальный архитектурный облик Ханты-Мансийска. Обязательно прислушаюсь к его советам по развитию городской среды», — уточнил Максим Ряшин. Ранее бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий посетил Сургут. Он прибыл в ХМАО, чтобы познакомиться с деятельностью Союза строителей Югры.

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий оценил архитектурный облик Ханты-Мансийска. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин у себя в telegram-канале. «Аркадий Чернецкий высоко оценил уникальный архитектурный облик Ханты-Мансийска. Обязательно прислушаюсь к его советам по развитию городской среды», — уточнил Максим Ряшин. Ранее бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий посетил Сургут. Он прибыл в ХМАО, чтобы познакомиться с деятельностью Союза строителей Югры.