Экс-мэр Екатеринбурга оценил Ханты-Мансийск

Аркадий Чернецкий побывал в двух городах ХМАО в рамках рабочей поездки
Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий оценил архитектурный облик Ханты-Мансийска. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин у себя в telegram-канале.
«Аркадий Чернецкий высоко оценил уникальный архитектурный облик Ханты-Мансийска. Обязательно прислушаюсь к его советам по развитию городской среды», — уточнил Максим Ряшин.
Ранее бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий посетил Сургут. Он прибыл в ХМАО, чтобы познакомиться с деятельностью Союза строителей Югры.
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