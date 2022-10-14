Экс-мэр Екатеринбурга оценил Ханты-Мансийск

Бывший мэр Екатеринбурга Чернецкий похвалил Ханты-Мансийск за архитектурный облик
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Первое заседание депутатов восьмого созыва Законодательного собрания СО. Екатеринбург , чернецкий аркадий
Аркадий Чернецкий побывал в двух городах ХМАО в рамках рабочей поездки Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий оценил архитектурный облик Ханты-Мансийска. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин у себя в telegram-канале.

«Аркадий Чернецкий высоко оценил уникальный архитектурный облик Ханты-Мансийска. Обязательно прислушаюсь к его советам по развитию городской среды», — уточнил Максим Ряшин.

Ранее бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий посетил Сургут. Он прибыл в ХМАО, чтобы познакомиться с деятельностью Союза строителей Югры.

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Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий оценил архитектурный облик Ханты-Мансийска. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин у себя в telegram-канале. «Аркадий Чернецкий высоко оценил уникальный архитектурный облик Ханты-Мансийска. Обязательно прислушаюсь к его советам по развитию городской среды», — уточнил Максим Ряшин. Ранее бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий посетил Сургут. Он прибыл в ХМАО, чтобы познакомиться с деятельностью Союза строителей Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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