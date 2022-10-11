Экс-мэр Екатеринбурга приехал в ХМАО

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий прибыл в Сургут

11 октября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Чернецкий приехал в Сургут, чтобы познакомиться с деятельностью Союза строителей Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, который сейчас занимает пост вице-президента Национального объединения строителей, посетил Сургут. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов. «Вместе с директором департамента строительства Югры Григорием Невоструевым встретились с делегацией Национального объединения строителей», — написал на своей странице «ВКонтакте» Филатов. В числе делегатов оказался и сам Чернецкий. Экс-мэр Екатеринбурга прибыл в ХМАО, чтобы познакомиться с деятельностью Союза строителей Югры, а также увидеть, как развиваются города региона. «Будучи здесь в Сургуте и завтра я буду в Ханты-Мансийске, я не могу обойти вниманием развитие города. Это мой, можно сказать, личный интерес, поскольку почти 20 лет я был мэром города Екатеринбурга. И для меня принципиально важно увидеть, как развиваются наши российские города», — приводится комментарий Чернецкого на странице Филатова «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают визита российского вице-премьера Дениса Мантурова. В качестве предполагаемой даты называется 15 октября.

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, который сейчас занимает пост вице-президента Национального объединения строителей, посетил Сургут. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов. «Вместе с директором департамента строительства Югры Григорием Невоструевым встретились с делегацией Национального объединения строителей», — написал на своей странице «ВКонтакте» Филатов. В числе делегатов оказался и сам Чернецкий. Экс-мэр Екатеринбурга прибыл в ХМАО, чтобы познакомиться с деятельностью Союза строителей Югры, а также увидеть, как развиваются города региона. «Будучи здесь в Сургуте и завтра я буду в Ханты-Мансийске, я не могу обойти вниманием развитие города. Это мой, можно сказать, личный интерес, поскольку почти 20 лет я был мэром города Екатеринбурга. И для меня принципиально важно увидеть, как развиваются наши российские города», — приводится комментарий Чернецкого на странице Филатова «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают визита российского вице-премьера Дениса Мантурова. В качестве предполагаемой даты называется 15 октября.