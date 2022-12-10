Премьер-министр ДНР поблагодарил ХМАО и ЯНАО за «братское плечо». Видео

Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко поздравил жителей ХМАО и ЯНАО с Днем рождения округов и поблагодарил за помощь

10 декабря 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко поздравил югорчан и ямальцев с праздником Фото: Сергей Русанов © URA.RU Премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко поблагодарил жителей ЯНАО и ХМАО за помощь в восстановлении объектов в Донбассе и поздравил округа с Днем рождения. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Поздравляю жителей ХМАО и ЯНАО с праздником, благодарю за помощь и братское плечо, которое они подставили жителям Донецкой Народной Республики. Детские сады, школы, больницы, учреждения культуры и многоквартирные дома получают новую жизнь», — написал Виталий Хоценко. Он назвал ЯНАО и ХМАО «друзьями Донбасса» и отметил, что округа вносят неоценимый вклад в преображение городов. Строители ХМАО восстанавливают Макеевку, а жители ЯНАО отстраивают объекты в Волновахе. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров поздравил жителей ХМАО с Днем рождения округа. Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление городской больницы в Волновахе. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В сентябре на освобожденных территориях Украины прошли референдумы, в ходе которых жители выразили решение о вхождении в состав России. Видео: telegram-канал Виталия Хоценко

Премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко поблагодарил жителей ЯНАО и ХМАО за помощь в восстановлении объектов в Донбассе и поздравил округа с Днем рождения. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Поздравляю жителей ХМАО и ЯНАО с праздником, благодарю за помощь и братское плечо, которое они подставили жителям Донецкой Народной Республики. Детские сады, школы, больницы, учреждения культуры и многоквартирные дома получают новую жизнь», — написал Виталий Хоценко. Он назвал ЯНАО и ХМАО «друзьями Донбасса» и отметил, что округа вносят неоценимый вклад в преображение городов. Строители ХМАО восстанавливают Макеевку, а жители ЯНАО отстраивают объекты в Волновахе. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров поздравил жителей ХМАО с Днем рождения округа. Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление городской больницы в Волновахе. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В сентябре на освобожденных территориях Украины прошли референдумы, в ходе которых жители выразили решение о вхождении в состав России. Видео: telegram-канал Виталия Хоценко