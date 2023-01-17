На Украине погиб выпускник Тобольской духовной семинарии, служивший в составе ЧВК «Вагнер»

17 января 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Александр Сухоруков проходил службу на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины погиб выпускник Тобольской духовной семинарии Александр Сухоруков. Об этом сообщает официальный паблик Тобольской митрополии в соцсети «ВКонтакте». Он был награжден орденом Мужества, а также получил ряд наград ЧВК «Вагнер». До участия в боевых действиях мужчина преподавал церковнославянский язык в православной гимназии Ноябрьска (ЯНАО). «2 ноября 2022 года в ходе специальной военной операции России на Украине погиб выпускник Тюменского духовного училища и Тобольской духовной семинарии, преподаватель церковнославянского языка православной гимназии Ноябрьска Александр Сергеевич Сухоруков. Александр Сергеевич для многих воспитанников был очень близким человеком, которому можно было позвонить, написать, выговориться и не бояться осуждения. Это человек, для которого дети — самое важное в жизни. Работа с молодежью превратилась в жизнь, которая приносит удовольствие», — указано в сообщении Тобольской Митрополии. Там добавили, что Александр Сухоруков был награжден орденом Мужества; он также получил ряд наград ЧВК «Вагнер». В том числе, кресты «За отвагу и мужество», «За кровь и храбрость», «Окопный крест» — посмертно. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее началу предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины погиб выпускник Тобольской духовной семинарии Александр Сухоруков. Об этом сообщает официальный паблик Тобольской митрополии в соцсети «ВКонтакте». Он был награжден орденом Мужества, а также получил ряд наград ЧВК «Вагнер». До участия в боевых действиях мужчина преподавал церковнославянский язык в православной гимназии Ноябрьска (ЯНАО). «2 ноября 2022 года в ходе специальной военной операции России на Украине погиб выпускник Тюменского духовного училища и Тобольской духовной семинарии, преподаватель церковнославянского языка православной гимназии Ноябрьска Александр Сергеевич Сухоруков. Александр Сергеевич для многих воспитанников был очень близким человеком, которому можно было позвонить, написать, выговориться и не бояться осуждения. Это человек, для которого дети — самое важное в жизни. Работа с молодежью превратилась в жизнь, которая приносит удовольствие», — указано в сообщении Тобольской Митрополии. Там добавили, что Александр Сухоруков был награжден орденом Мужества; он также получил ряд наград ЧВК «Вагнер». В том числе, кресты «За отвагу и мужество», «За кровь и храбрость», «Окопный крест» — посмертно. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее началу предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.