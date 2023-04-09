На Украине от Зеленского потребовали объявления демобилизации: главное к вечеру 9 апреля

По мнению граждан Украины, демобилизации должны подлежать солдаты, призванные полтора года назад
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием украинцев к лидеру государства об объявлении демобилизации солдат. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 апреля.
- Жители Украины в петиции потребовали от Владимира Зеленского объявления демобилизации в стране. По требованию граждан, демобилизационные мероприятия должны затронуть тех солдат украинской армии, которые были мобилизованы полтора года назад.
- Шансы на достижение пасхального перемирия между Россией и Украиной крайне малы. По словам депутата Госдумы по международным делам Алексея Чепы, последние действия украинской власти по отношению к Киево-Печерской лавре показывают невозможность таких договоренностей.
- Вооруженные силы России (ВС РФ) штурмом заняли шиноремонтный завод в Марьинке в ДНР. Занятая позиция станет хорошей точкой для ведения обороны против украинских боевиков.
- Минские соглашения стали одним из факторов приближения спецоперации на Украине, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что данные соглашения представляли собой игру в наперстки.
- Несмотря на неплохую подготовку, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отражении штурмов российской армии не выдерживают натиска. При штурме ВС РФ украинских опорных пунктов бойцы ВСУ бросают свои позиции, либо сдаются в плен.
- Украинские власти ранее планировали переброску в Бахмут (Артемовск) элитных подразделений для удержания города под своим контролем. Это стало известно из секретных материалов, которые появились в распоряжении у зарубежных СМИ.
- Взятие Бахмута предоставит в распоряжение российской армии новые направления для дальнейших наступательных действий. ВС РФ смогут планировать наступление на северном и западном направлении.
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