Стратегия предвыборной кампании тюменского губернатора Моора прошла проверку в ХМАО

Стратегия предвыборной кампании губернатора Тюменской области Александра Моора — демонстрация жителям Югры и Ямала позитивных бонусов многосоставного региона — прошла первую масштабную проверку в ХМАО. До 12 июня концерты в рамках программы «Культурное сотрудничество» проходили на закрытых площадках, а к Дню России технологию обкатали в 270-тысячном Нижневартовске на фестивале «Самотлорские ночи», которым гордятся местные жители.
«Очевидцы говорят о тотальном успехе легендарного танцевального проекта Formation Vera. На его выступление горожане пришли заранее и стали зрителями видеообращения Моора и его югорской коллеги [Натальи] Комаровой. Фестиваль посетило более 70 тысяч человек, трансляцию в сети и на ТВ смотрело свыше 300 тысяч», — сообщили в пресс-службе Нижневартовска.
По мнению источника агентства в политическом истеблишменте региона, Моор показывает, что ХМАО и ЯНАО — не просто субъекты-сателлиты. Кампания направлена на привлечение избирателей в них наравне с Тюменской областью. «С большой долей уверенности могу сказать, что такая кампания даст плоды на выборах и принесет Моору дополнительные голоса югорчан и ямальцев», — заявляет инсайдер.
Генеральный директор коммуникационного агентства «Generation Brand&Communications» Григорьев отмечает, что такие методы политтехнологи применяют на выборах в Госдуму в федеральных округах, где пересекаются разные регионы. «Использование их в „тюменской матрешке“ — новый интересный пример в политологии. Кроме того, фестиваль — отличная площадка для коммуникаций. Зрители на позитиве, на таких мероприятиях они лучше всего воспринимают обращения первых лиц», — добавил Григорьев.
Ранее URA.RU писало о том, что легендарная команда из Тюмени Formation Vera поразила жителей Нижневартовска танцем нефтяников. Артисты показали одну из своих коронных постановок.
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