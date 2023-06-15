Стратегия предвыборной кампании тюменского губернатора Моора прошла проверку в ХМАО

15 июня 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Пиар-стратегию предвыборной кампании Моора обкатали на крупнейшем фестивале в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стратегия предвыборной кампании губернатора Тюменской области Александра Моора — демонстрация жителям Югры и Ямала позитивных бонусов многосоставного региона — прошла первую масштабную проверку в ХМАО. До 12 июня концерты в рамках программы «Культурное сотрудничество» проходили на закрытых площадках, а к Дню России технологию обкатали в 270-тысячном Нижневартовске на фестивале «Самотлорские ночи», которым гордятся местные жители. «Очевидцы говорят о тотальном успехе легендарного танцевального проекта Formation Vera. На его выступление горожане пришли заранее и стали зрителями видеообращения Моора и его югорской коллеги [Натальи] Комаровой. Фестиваль посетило более 70 тысяч человек, трансляцию в сети и на ТВ смотрело свыше 300 тысяч», — сообщили в пресс-службе Нижневартовска. По мнению источника агентства в политическом истеблишменте региона, Моор показывает, что ХМАО и ЯНАО — не просто субъекты-сателлиты. Кампания направлена на привлечение избирателей в них наравне с Тюменской областью. «С большой долей уверенности могу сказать, что такая кампания даст плоды на выборах и принесет Моору дополнительные голоса югорчан и ямальцев», — заявляет инсайдер. Генеральный директор коммуникационного агентства «Generation Brand&Communications» Григорьев отмечает, что такие методы политтехнологи применяют на выборах в Госдуму в федеральных округах, где пересекаются разные регионы. «Использование их в „тюменской матрешке“ — новый интересный пример в политологии. Кроме того, фестиваль — отличная площадка для коммуникаций. Зрители на позитиве, на таких мероприятиях они лучше всего воспринимают обращения первых лиц», — добавил Григорьев. Ранее URA.RU писало о том, что легендарная команда из Тюмени Formation Vera поразила жителей Нижневартовска танцем нефтяников. Артисты показали одну из своих коронных постановок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стратегия предвыборной кампании губернатора Тюменской области Александра Моора — демонстрация жителям Югры и Ямала позитивных бонусов многосоставного региона — прошла первую масштабную проверку в ХМАО. До 12 июня концерты в рамках программы «Культурное сотрудничество» проходили на закрытых площадках, а к Дню России технологию обкатали в 270-тысячном Нижневартовске на фестивале «Самотлорские ночи», которым гордятся местные жители. «Очевидцы говорят о тотальном успехе легендарного танцевального проекта Formation Vera. На его выступление горожане пришли заранее и стали зрителями видеообращения Моора и его югорской коллеги [Натальи] Комаровой. Фестиваль посетило более 70 тысяч человек, трансляцию в сети и на ТВ смотрело свыше 300 тысяч», — сообщили в пресс-службе Нижневартовска. По мнению источника агентства в политическом истеблишменте региона, Моор показывает, что ХМАО и ЯНАО — не просто субъекты-сателлиты. Кампания направлена на привлечение избирателей в них наравне с Тюменской областью. «С большой долей уверенности могу сказать, что такая кампания даст плоды на выборах и принесет Моору дополнительные голоса югорчан и ямальцев», — заявляет инсайдер. Генеральный директор коммуникационного агентства «Generation Brand&Communications» Григорьев отмечает, что такие методы политтехнологи применяют на выборах в Госдуму в федеральных округах, где пересекаются разные регионы. «Использование их в „тюменской матрешке“ — новый интересный пример в политологии. Кроме того, фестиваль — отличная площадка для коммуникаций. Зрители на позитиве, на таких мероприятиях они лучше всего воспринимают обращения первых лиц», — добавил Григорьев. Ранее URA.RU писало о том, что легендарная команда из Тюмени Formation Vera поразила жителей Нижневартовска танцем нефтяников. Артисты показали одну из своих коронных постановок.