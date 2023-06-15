В ХМАО и ЯНАО пройдут выборы губернатора Тюменской области

15 июня 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Избиркомы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов подписали соглашение о проведении выборов губернатора Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава тюменской избирательной комиссии Игорь Халин. «Выборам губернатора Тюменской области на территории автономных округов быть! Сегодня в нашем зале заседаний подписали соглашение между избирательной комиссией Тюменской области, избирательными комиссиями Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов об организации и проведении выборов губернатора Тюменской области», — написал Халин в своем telegram-канале. Он добавил, что выборы состоятся 10 сентября 2023 года. Халин пригласил избирателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО принять в них участие. Ранее агентство писало о том, что кандидаты на пост губернатора Тюменской области должны предоставить не менее 205 подписей муниципальных депутатов и глав. Их можно собирать на территории юга региона, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Избиркомы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов подписали соглашение о проведении выборов губернатора Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава тюменской избирательной комиссии Игорь Халин. «Выборам губернатора Тюменской области на территории автономных округов быть! Сегодня в нашем зале заседаний подписали соглашение между избирательной комиссией Тюменской области, избирательными комиссиями Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов об организации и проведении выборов губернатора Тюменской области», — написал Халин в своем telegram-канале. Он добавил, что выборы состоятся 10 сентября 2023 года. Халин пригласил избирателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО принять в них участие. Ранее агентство писало о том, что кандидаты на пост губернатора Тюменской области должны предоставить не менее 205 подписей муниципальных депутатов и глав. Их можно собирать на территории юга региона, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.