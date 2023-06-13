Тюменский избирком определил число необходимых подписей для кандидатов в губернаторы

13 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Пока официально о выдвижении заявил только действующий глава региона Александр Моор Фото: Николай Бастриков © URA.RU Кандидаты на пост губернатора Тюменской области должны собрать не менее 205 подписей муниципальных депутатов и глав. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. «В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Тюменской области должны быть собраны 205 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований», — говорится в решении избиркома. Подписи можно собирать на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. При этом их число не должно превышать 215. Выборы губернатора пройдут на территории «тюменской матрешки» 10 сентября. Пока официально о выдвижении заявил только действующий глава региона Александр Моор, который заручился поддержкой президента России Владимира Путина.

Кандидаты на пост губернатора Тюменской области должны собрать не менее 205 подписей муниципальных депутатов и глав. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. «В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Тюменской области должны быть собраны 205 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований», — говорится в решении избиркома. Подписи можно собирать на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. При этом их число не должно превышать 215. Выборы губернатора пройдут на территории «тюменской матрешки» 10 сентября. Пока официально о выдвижении заявил только действующий глава региона Александр Моор, который заручился поддержкой президента России Владимира Путина.