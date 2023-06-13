Тюменский избирком определил число необходимых подписей для кандидатов в губернаторы

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Заседание Гордумы последнее перед каникулами 2015. Тюмень, моор александр, портрет
Пока официально о выдвижении заявил только действующий глава региона Александр Моор Фото:

Кандидаты на пост губернатора Тюменской области должны собрать не менее 205 подписей муниципальных депутатов и глав. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии.

«В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Тюменской области должны быть собраны 205 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований», — говорится в решении избиркома. Подписи можно собирать на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. При этом их число не должно превышать 215.

Выборы губернатора пройдут на территории «тюменской матрешки» 10 сентября. Пока официально о выдвижении заявил только действующий глава региона Александр Моор, который заручился поддержкой президента России Владимира Путина.

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Кандидаты на пост губернатора Тюменской области должны собрать не менее 205 подписей муниципальных депутатов и глав. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. «В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Тюменской области должны быть собраны 205 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований», — говорится в решении избиркома. Подписи можно собирать на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. При этом их число не должно превышать 215. Выборы губернатора пройдут на территории «тюменской матрешки» 10 сентября. Пока официально о выдвижении заявил только действующий глава региона Александр Моор, который заручился поддержкой президента России Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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