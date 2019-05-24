Исследование: уральским бюджетникам подняли зарплату, но не всем

Зарплаты медиков и педагогов должны были достичь среднего показателя по региону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Только 20% российских регионов смогли полностью выполнить указы президента Путина 2012 года в части повышения зарплат бюджетников, следует из «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» РАНГХиГС. Среди регионов, выполнивших указы, числятся ЯНАО и Тюменская область.

«В числе лидеров регионы с разной бюджетной обеспеченностью — от более дотационных республик Бурятия, Чувашия, Алтайского и Ставропольского краев, Брянской области до регионов со значительными собственными бюджетными ресурсами и минимальной зависимостью от федеральных трансфертов — Татарстана, ЯНАО и Тюменской области», — говорится в опубликованном РАНГХиГС мониторинге.

Еще один уральский регион — Пермский край — указан в документе среди «близких к аутсайдерам». Вместе с Камчатским и Красноярским краями, республиками Хакасией и Марий Эл, Архангельской областью эксперты отметили характерный для этих регионов «диагноз» — невысокие доходы бюджета и необходимость тратить больше средств на повышение зарплат бюджетников из-за более высокой стоимости жизни и повышенной средней зарплаты.

Среди регионов, не сумевших поднять зарплату медработникам до указанной планки, указано 27 регионов, однако в среднем показатель достигает там 180% от первоначального. Что касается зарплат учителей, то она оказалась ниже средней по региону в 23 субъектах Федерации.

По данным Росстата о среднемесячной начисленной зарплате в России, за прошлый год сумма выплат не достигла максимума от среднестатистического показателя всего в четырех регионах из 85, напоминает «Национальная служба новостей». Печальнее всего обстоит вопрос с зарплатами воспитателей детских садов и социальных работников. Она составляет 83% и 87% от ста возможных. Младший медперсонал недополучает порядка 10% зарплаты.