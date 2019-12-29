Уралец обвинил Варламова в краже фотографий

Пермский фотограф готов не доводить конфликт до суда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермский фотограф Илья Липин обвинил блогера Илью Варламова в незаконном использовании его фотографий. Об этом уралец написал на своей странице в «Живом журнале».

«В видео про поездку Варламова в Пермь [под названием „Двойное проникновение в Пермь“] оказались пять моих фотографий с видами нашего прекрасного и одновременно ужасного города», — рассказал Липин. При этом уральский фотограф рассказал, что поездка Варламова в Пермь носила «рекламный, оплаченный из бюджета, характер».

Он также отметил, что часть из снимков была сделана в соавторстве с другими фотографами. По словам пермяка, Варламов включил свое видео две фотографии Закамска, сделанные Липиным с высоты еще в 2014 году, фото с видом на Комсомольский проспект и два снимка с фестиваля «Белые ночи» 2013 года.

Липин отметил, что готов судиться с блогером и обратился к юристам, готовым помочь ему в этом деле. Однако подчеркнул, что согласен урегулировать конфликт в досудебном порядке.

Корреспонденту «URA.RU» не удалось оперативно получить комментарий Варламова. Агентство отправило блогеру сообщение, с которым он ознакомился, однако на момент публикации на него не ответил.

Фото Закамска с высоты птичьего полета Фото: скрин видео youtube-канал Ильи Варламова