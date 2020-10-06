Россия бьет рекорд по приросту больных коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 11 615 случаев заражения COVID-19. Это всего на 45 человек меньше, чем рекордное значение, которое наблюдалось в мае 2020 года.
«За последние сутки в России выявлено заболевших COVID-19 — 11 615 в 83 регионах, из них 28,3% — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — сказано в telegram-канале федерального оперштаба. За сутки из-за болезни погибли 188 человек. Это число также приближается к рекорду в 232 человека, который был поставлен 29 мая.
Выздоровели 6 252 человека. Больше всего заражений обнаружено в Москве — 4082 случая. В медучреждения поступили 411 больных в Санкт-Петербурге и 347 в Московской области.
В регионах УрФО ситуация пока остается стабильной. Больше всего новых зараженных в Свердловской области — 176 человек. Еще 153 больных нашли в ХМАО. На третьем месте по заражениям — ЯНАО, там зафиксировали 149 новых случаев коронавируса. В Тюменской и Челябинской областях — 102 и 89 новых больных соответственно. Также 88 человек заразились в Пермском крае. Меньше всего новых случаев ковида в Курганской области — всего 55 человек.
5 сентября стало известно, что Россия близка к новому рекорду по количеству заражений за сутки. Тогда в стране выявили 10 888 случаев инфицирования. Таким образом, страна заняла 43 место в мире по заболеваемости коронавирусом, уточняет агентство Nation news.
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