Россияне получат новый инструмент влияния на решения чиновников

Россияне смогут предлагать власти свои проекты благоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В российских регионах завершается работа над местными законами об инициативном бюджетировании («народном бюджете»), сообщает официальный сайт «Единой России». В июле соответствующий закон был принят на федеральном уровне и вступает в силу 1 января 2021 года. Теперь территориям необходимо решить, как новые нормы будут работать на местах.

По поручению президента России Владимира Путина, за три года доля распределения местных бюджетов с участием населения должна достичь пяти процентов. Новый федеральный закон закрепляет правила взаимодействия жителей с властью и механизмы принятия решений. Теперь жители смогут предлагать местным властям самые разные проекты развития территории — от строительства дорог до ремонта детских садов. Для этого активистам необходимо сформировать предварительный бюджет и сроки реализации инициативы, утвердить проект на собрании и передать его в администрацию. Органы власти должны в течение месяца принять решение.

В Курганской области по инициативе жителей обустраивают места отдыха и спортивные объекты Фото: пресс-служба «Единой России»

«Зачастую люди лучше, чем чиновники, знают, что нужно им самим, их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является уже внедренная в некоторых регионах практика по инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. Люди на местах действительно готовы активно принимать участие в решении вопросов местного значения и зачастую делают это гораздо эффективнее, чем некоторые чиновники», — анонсировал ранее подготовку федерального закона секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Хотя «народное бюджетирование» не было закреплено в федеральном законодательстве, на региональном уровне механизм развивался с 2001 года, отметили в «Единой России». Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Владимир Власов сообщил, что в этом году властям поступили 23 заявки из 13 городов области: «Среди них такие проекты, как например обустройство мобильной площадки для проведения культурно-массовых мероприятий или обустройство хоккейного корта». В Курганской области обсуждалось обустройство мест отдыха, зеленых уголков и спортивных объектов, добавил региональный координатор партпроекта «Городская среда» Игорь Прозоров: «Почти все предложения были взяты в работу».

Свердловская власть за год получила заявки из 13 городов области Фото: пресс-служба «Единой России»

В «Единой России» сообщили, что инициативное бюджетирование станет одним из главных положений народной программы партии на выборах в Госдуму в 2021 году. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ранее говорил, что инструмент необходимо развивать, чтобы граждане могли участвовать в бюджетных процессах.