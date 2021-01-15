Названа дата первого регулярного рейса из Красноселькупа в Тюмень

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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
Авиакомпания Utair начнет возить пассажиров с 5 февраля Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Начиная с февраля открывается регулярное авиасообщение между аэропортами Тюмени и Красноселькупа. Как сообщает департамент транспортного и дорожного хозяйства ЯНАО, первый вылет состоится 5 февраля, продажи билетов уже начались.

«Стоимость билета составляет 7000 рублей в одну сторону без учета агентских сборов. Время в пути до Тюмени — порядка трёх часов», — говорится в сообщении ведомства. По информации дептранса, пока билеты доступны на февраль и март, впоследствии продажи продлят до конца года.

Самолеты в Тюмень будут летать раз в неделю, однако частоту предполагается увеличить до трех раз. Отбор перевозчика на маршрут Красноселькуп — Салехард пока не закончен.

Ранее сообщалось, что перевозчиком на указанном направлении стал UTair. В конце декабря перевозчик уже выполнил контрольный полет с комиссией на борту, подтвердив готовность взлетно-посадочной полосы аэропорта после реконструкции.

Полеты самолетов в Красноселькуп и обратно продолжались до 2012 года, однако потом из-за невысокой загруженности направлений регулярные рейсы решили свернуть, а затем закрыли ВПП на реконструкцию. В течение девяти лет аэропорт принимал только вертолеты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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