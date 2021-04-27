Свердловским обманутым дольщикам вручили ключи от квартир

Обманутые дольщики получили ключи от квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир 15 семьям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. В церемонии также приняли участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и президент ГК КОРТРОС Вениамин Голубицкий.

«До конца года будут решены проблемы еще 900 семей обманутых дольщиков. Это стало возможным благодаря усердному и партнерскому труду с администрацией города Екатеринбурга и, конечно же, с главным застройщиком Академического — компанией КОРТРОС. Мы сработали по-настоящему быстро, оперативно. И встречаясь с вами, дорогие друзья, когда, казалось бы, нет выхода из сложившейся ситуации, мы, тем не менее, такие выходы нашли. И сегодня вместе с вами радуемся результатам наших совместных усилий и трудов», — отметил губернатор на вручении, цитирует пресс-служба «РСГ-Академическое».

Всего компания обязалась предоставить помощь 223 обманутым дольщикам. Им будут выделены 104 квартиры в строящемся доме по адресу пр. Академика Сахарова 29/4. Часть дольщиков, не имеющая возможности или желания доплатить до стоимости полной квартиры, получат свою долю в виде денежных средств. Большинство дольщиков — жители Первоуральска. Также есть люди из других городов области, например, из Березовского, Верхней Пышмы, Серова, Верхней Салды и Сухого Лога.

«Я рад, что люди, которые нуждались и в жилье, и в этой атмосфере, сегодня здесь. Я убежден, что в Свердловской области скоро забудут слово „обманутый дольщик“, оно должно уйти и с газетных страниц, и из лексикона вообще. Для этого много делает и губернатор, и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов», — отметил президент ГК КОРТРОС Вениамин Голубицкий.