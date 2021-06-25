Куйвашев раскритиковал российских артистов за COVID-диссидентство

Евгений Куйвашев высказался о вакцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Термин «сегрегация» неуместен, когда речь идет об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Так он отреагировал на высказывания российских звезд.

«Я прошу вас не ставить знак равенства между понятиями „обязательная вакцинация“ и „принудительная вакцинация“. И уж тем более неуместен термин „сегрегация“. Доходит до того, что у нас люди, публичные личности даже, чуть ли не с Холокостом кампанию по иммунизации сравнивают. Уму непостижимо!» — написал Куйвашев в Instagram. Так он ответил на вопрос про принудительную вакцинацию и сегрегацию граждан.

Ранее актер Егор Бероев пришел на вручение премии ТЭФИ с желтой звездой — отличительным знаком евреев в период Холокоста. Он призвал не делить людей на привитых и непривитых. Актер сказал, что не вакцинировался от коронавируса, пишут «Дни.ру».