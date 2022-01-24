Якушев предложил губернаторам УрФО массово вводить удаленку. «Это еще не пик»

24 января 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев посоветовал уральским губернаторам переводить работников разных сфер на дистанционный формат. Полномочный представитель связал это с резким ростом заражений коронавирусом. Такое заявление Якушев сделал на оперативном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Это еще не пик. Активный рост заболеваемости будет продолжаться. Большинство болеет нетяжело. Но есть риск, что много людей будут выпадать из производственного процесса. Это может негативно сказаться на таких сферах, как образование, ЖКХ, транспорт. Поэтому очень важно организовать работу по экспресс-тестированию работников этих отраслей. Оперативно выявлять заболевших и выводить их из коллективов», — заявил Владимир Якушев. По данным полпредства, в последние несколько дней на Урале активно растет число заражений. С 18 по 22 января средний коэффициент распространения инфекции подскочил с 1,27 до 1,77. Самые высокие значения в ХМАО и ЯНАО — 3,32 и 4,01 соответственно. Ранее Якушев заявлял, что уральским регионам стоит готовиться к всплеску заболеваемости из-за появления нового омикрон-штамма. Первой в УрФО о случаях «Омикрона» 16 января объявила Свердловская область. Уже на следующий день о первом заболевшем заявили в Челябинской области. 19 января штамм обнаружили в ЯНАО, 20 января — в Курганской области и ХМАО, а 24-го — в Тюменской области. В связи с увеличением заражений Якушев прогнозировал, что эта волна коронавируса станет сильнейшей с начала пандемии.