Трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют 5 марта

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Подготовка к перекрытию улицы Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, дорожный знак, дорожное строительство, перекрытие дороги, ремонт дороги
Перекрывать планируют в ночь с 4 на 5 марта с 0:00 до 1:00 ночи Фото:

Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют ночью 5 марта на один час. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

«В ночь с 4 на 5 марта на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке металлической рамной конструкции над проезжей частью на км 216 (возле с. Троицкое). Для безопасного монтажа 5 марта с 0:00 до 01:00 будет перекрыто движение в обоих направлениях», — сообщается в пресс-релизе дорожной организации.

Ранее «Уралуправтодор» сообщали о перекрытии трассы из Екатеринбурга в Тюмень для установки конструкции пешеходного моста на трех участках. Сначала перекрывали дорогу 16 февраля, а затем предупредили о перекрытии в ночь на 19 февраля.

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Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют ночью 5 марта на один час. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «В ночь с 4 на 5 марта на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке металлической рамной конструкции над проезжей частью на км 216 (возле с. Троицкое). Для безопасного монтажа 5 марта с 0:00 до 01:00 будет перекрыто движение в обоих направлениях», — сообщается в пресс-релизе дорожной организации. Ранее «Уралуправтодор» сообщали о перекрытии трассы из Екатеринбурга в Тюмень для установки конструкции пешеходного моста на трех участках. Сначала перекрывали дорогу 16 февраля, а затем предупредили о перекрытии в ночь на 19 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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