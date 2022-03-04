Трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют 5 марта

04 марта 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Перекрывать планируют в ночь с 4 на 5 марта с 0:00 до 1:00 ночи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют ночью 5 марта на один час. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «В ночь с 4 на 5 марта на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке металлической рамной конструкции над проезжей частью на км 216 (возле с. Троицкое). Для безопасного монтажа 5 марта с 0:00 до 01:00 будет перекрыто движение в обоих направлениях», — сообщается в пресс-релизе дорожной организации. Ранее «Уралуправтодор» сообщали о перекрытии трассы из Екатеринбурга в Тюмень для установки конструкции пешеходного моста на трех участках. Сначала перекрывали дорогу 16 февраля, а затем предупредили о перекрытии в ночь на 19 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют ночью 5 марта на один час. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «В ночь с 4 на 5 марта на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке металлической рамной конструкции над проезжей частью на км 216 (возле с. Троицкое). Для безопасного монтажа 5 марта с 0:00 до 01:00 будет перекрыто движение в обоих направлениях», — сообщается в пресс-релизе дорожной организации. Ранее «Уралуправтодор» сообщали о перекрытии трассы из Екатеринбурга в Тюмень для установки конструкции пешеходного моста на трех участках. Сначала перекрывали дорогу 16 февраля, а затем предупредили о перекрытии в ночь на 19 февраля.